Die Spurensuche nach der Liebe in der Kultur

Bekanntlich brechen nicht nur Marmor, Stein und Eisen, sondern auch Herzen unter Druck verhältnismäßig leicht, wenngleich der Schlagersänger Drafi Deutscher einst anderes behauptet hat („… aber unsere Liebe nicht!“). Denn in den pochenden Hohlmuskeln spielt sich, den herrschenden Auffassungen zufolge, Brisantes ab, das in kräftigen Sprachbildern visualisiert wird: Herzen schmerzen, schmelzen und schmachten, sie werden erobert und verschenkt, können zerreißen oder an jemanden verloren gehen. In den Metaphern der Liebesliteratur und in den Texten von Chansons und Gassenhauern geht man von einer erstaunlich hohen Zahl an kardialen Aggregatzuständen aus: Ein Herz kann dramatisch zerspringen, erst brennen, dann tragisch erkalten, gar gefrieren – es kann stechen, stolpern, flimmern und am Ende auch entnommen und verpflanzt werden. Aber das ist eine andere, physischere Geschichte. Hier soll es um Körperloses, Immaterielles gehen: um das kulturelle Erbe des romantischen Transzendenzversprechens.

Das Filmgenre der romantic comedy, von Fans zärtlich romcom genannt, basiert auf einer schlichten Grundlage: Sie fügt dem Trivialkonzept boy meets girl die anschließenden Dramaturgiestufen boy loses girl und boy regains girl hinzu. Die chauvinistische Grundstruktur des Mainstream-Kinos macht dabei den Boy zum Handelnden und das Girl in aller Regel bloß zum Spielball der Ereignisse. Die füreinander Bestimmten drohen aufgrund komplizierender Drehbuchhindernisse aneinander zu scheitern, bis eine finale Handlungskurve sie in das erwartete Happy End abbiegen lässt, wo ihre aufrichtige Liebe märchenhaft institutionalisiert wird. Wer melodramatische Zuspitzung statt Feelgood-Eskapismus sucht, ersetzt das Happy End kurzerhand durch die schicksalshafte Tragik der sprichwörtlichen, zueinander nicht findenden Königskinder: Hollywood hat dies perfektioniert, von Humphrey Bogarts Opfergang in „Casablanca“ (Antifaschismus geht vor Privatglück) bis zum Doppeldesaster von Liebestod und Luxuslinerfiasko in „Titanic“.

Boy meets girl darf spätestens seit William Shakespeares Luxustragödie „Romeo und Julia“, die ihre Ursprünge im frühen 16. Jahrhundert hat, als besonders „hohes“ Konzept gelten, als prototypisches Erzählmodell und klassischer Basisplot; denn auch wenn man der dominanten Hetero-Logik der simplen Bub-Mädchen-Konstellation nicht rückhaltlos folgen mag: Mit den Fiktionsfunken, die zwischen zwei Individuen im Moment ihrer Begegnung geschlagen werden, kann jede und jeder ad hoc etwas anfangen. Es erfordert weder Vorwissen noch Nachdenken, um jene Reisen der Empfindsamkeit nachvollziehen zu können, in denen beispielsweise ein unsicherer Student zwei sehr unterschiedlichen Frauen, einer schwermütigen und einer leichtlebigen, verfällt (wie in Haruki Murakamis Roman „Norwegian Wood / Naokos Lächeln“, 1987) oder ein schwerreicher Geschäftsmann eine schöne Prostituierte aus ihrem Milieu zu „befreien“ versucht („Pretty Woman“, 1990).

Die populäre Kultur ist von der Liebe nachhaltig fasziniert, um nicht zu sagen: seit Jahrtausenden unsterblich in sie verliebt. Die Form des Liebesromans ist bis in die griechische Antike zurückzuverfolgen, die Geschichte der Liebeslyrik reicht noch weiter ins Grau der Vorzeit. Seit Menschengedenken wird romantisch geschwelgt, seit Erfindung der Schrift eloquent sentimentalisiert. Das liegt auch daran, dass das kulturell bearbeitbare Phänomen der intensiven zwischenmenschlichen Zuneigung exakt dem entspricht, was man in Kunstproduktionskreisen so schwungvoll „High Concept“ nennt. Mit diesem Begriff werden Werke umschrieben, die sich mit einer prägnant formulierten Prämisse besonders leicht darlegen, auf den Punkt bringen lassen: Ein Satz genügt, um zu verstehen, was gemeint ist und geliefert wird. Die mehrheitsfähige Idee der Liebe muss, als menschliches Grunderlebnis, glücklicherweise nicht erst erklärt werden.

Mit einem Bein im Jenseits

So zwiespältig ist die Liebe also im Widerschein der populären Kunst: nicht ganz oder, im Gegenteil, bitter ernst zu nehmen. Sie ist, je nach Pop-Informationsquelle, eine Himmelsmacht (in der Strauß-Operette „Der Zigeunerbaron“, 1885), ein seltsames Spiel (Connie Francis & Ralph Siegel, 1960), die Droge (Roxy Music, 1975), wie Sauerstoff (The Sweet, 1978), ein Hospital (Peter Weibel, 1982) oder bloß eine Schimäre, „eine bourgeoise Konstruktion“ (Pet Shop Boys, 2013), jedenfalls etwas Vielgestaltiges, Polymorphes, bisweilen gar Perverses. „Love is a Many Splendored Thing“, das intonierte schon Nat King Cole 1966 mit zart schmelzendem Timbre.

In der Oper dagegen stehen die Romantiker des Morbiden stets mit einem Bein im Jenseits: Isoldes finale Verklärungs-Arie in Richard Wagners „Tristan“ (1856) schraubt sich beherzt in die dramatischen Sturmhöhen eines nekrophilen Wahns („ertrinken, versinken / unbewusst, höchste Lust“).

Die im Duden vermittelte Definition des Begriffs „Liebe“ gibt es ein wenig bodenständiger: „starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem [nahestehenden] Menschen“. Und: Liebe sei eine „auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe o. Ä.“. Die Varianten inniger seelischer Zuwendung sind tatsächlich zahlreich: Wir sprechen von mütterlicher, kindlicher, ehelicher und platonischer Liebe, von Objekt- und Nächstenliebe, manche vertrauen auf Gottes Liebe (siehe dazu auch den Heftteil „Glaube“) oder die nicht exklusive Beziehungsarbeit in der Polyamorie.

Die Kunst schwankt ebenfalls zwischen Affirmation und Kritik: Robert Indianas ikonischer „LOVE“-Schriftzug mit dem kokett gekippten O zelebriert die Liebesleidenschaft durch Sixties-Farbrausch. Die New Yorker No-Wave-Rockband Sonic Youth las den Begriff lieber satanisch rückwärts: „Evol“, so nannte die Gruppe 1986 ihr viertes Album, und das lag nahe genug an „evil“, an der Niedertracht der Liebe. In einem Post-Nobelpreis-profil-Interview schlug die Schriftstellerin Elfriede Jelinek 2004 in dieselbe Kerbe: „Ich bin ein sehr warmherziger und liebesfähiger Mensch, aber darüber schreibe ich nicht. Ich schreibe über das Zerstörerische, das kann ich nur, weil ich auch das andere kenne. Die Leute sülzen über ihre romantischen Erlebnisse, wenn die Sonne untergeht auf Mallorca. Ich muss die Drecksarbeit machen. Ich räume den Gefühlsdreck weg. Ich bin die Liebesmüllabfuhr.“ Wertvolles verfrachtet auch der anonyme Street-Artist Banksy in den Abfalleimer: Für sein aktionistisches Werk „Love is in the Bin“ ließ er 2018 eines seiner millionenteuren Gemälde während einer laufenden Sotheby’s-Auktion schreddern, Doppelte Ironie: „BIN“ kennzeichnet im Online-Kunsthandel oft den anzuklickenden Button neben feilgebotenen Kunstwerken – als Abkürzung für „Buy it now“.

Die Liebe in der Malerei ist ein Lippenbekenntnis. Während in Gustav Klimts goldstrahlendem Wiener „Kuss“ (1909) zwei Körper, eng umschlungen, malerisch ineinander verschmelzen, geht es in dem befremdlichen Gemälde „Les amants“ (1928) des belgischen Surrealisten René Magritte subversiver zu: Es zeigt einen Kuss in Nahaufnahme, der dem voyeuristischen Zugriff der Blicke dennoch radikal entzogen ist durch die Komplettverhüllung der Köpfe, die – wie Entführungsopfer oder Hinzurichtende – von weißen Stofftüchern umhüllt sind.