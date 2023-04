„Too Hot to Handle“ existiert in einem ganzen Universum von Reality-Formaten, die sich, mehr oder weniger, dem Thema Liebe verschrieben haben. „Love Is Blind“, „Love on the Spectrum“, „Perfect Match“. Daten, ohne einander zu sehen. Daten am autistischen Spektrum. Daten, wenn man bei vorangegangenen Datingshows noch keinen Erfolg einfahren konnte. Liebe ist schon lange nicht mehr nur ein Gefühl, mit Liebe lässt sich heutzutage ganz schön viel Geld verdienen. Nicht zuletzt auch via Social Media. Auf Instagram gibt es da zum Beispiel Marie und Jake. Ein „Influencer Couple“. Oder wie sie sich selbst nennen: „german & aussie lifestyle entrepreneurs.“ Über eine Million Menschen folgen ihnen, denn Marie und Jake sehen gut aus, machen an schönen Orten Urlaub und sind verliebt. Außerdem haben beide lange Haare. In einem Video springen sie einander in einem Schwimmbad in Bali zu einem pathetischen Song in die Arme und spritzen sich gegenseitig Wasser ins Gesicht. Ganz romantisch! „Ich liebte dich, als wir nichts hatten. Ich liebte dich, als wir in einem Van lebten“, heißt es in der Videobeschreibung darunter. Ihr Instagram-Auftritt sieht ein bisschen so aus, als hätte ihn sich ein zynischer Satiriker als Antwort auf die selbstdarstellerischen Bobo-Paare aus Wien-Neubau ausgedacht. Yoga, ein ausgebauter Lieferwagen fürs Reisen, Strandfotos. Alles da. Nur dass Marie und Jake mit der Vermarktung ihrer Beziehung auch eine riesige Online-Reichweite generieren. Und damit ihre Hotels in Bali, ihre Social-Media-Akademie oder ihre Modemarke bewerben.

Die Liebe als Tauschware

Der Konsumkapitalismus macht vor Gefühlen nicht halt. Am besten beschreibt das die israelische Soziologin Eva Illouz, die sich seit Jahren mit der Gefühlswelt, ganz besonders der Liebe, auseinandersetzt und sie in einen Zusammenhang mit Ansätzen aus der Kritischen Theorie stellt. Die Liebe sei durch die Kommerzialisierung des Privatlebens zur Tauschware verkommen. Der individuelle Drang zur Selbstoptimierung führe auch im Liebesleben zu einer marktähnlichen Steigerungslogik. „Während wir uns in eine Individualität, Emotionalität und Innerlichkeit zurückziehen, die uns als Schauplätze der Selbstermächtigung erscheinen mögen, schaffen und erfüllen wir ironischerweise gerade die Voraussetzungen einer ökonomischen und kapitalistischen Subjektivität, die die soziale Welt fragmentiert und ihre Objektivität unwirklich werden lässt“, formuliert Illouz in ihrem Buch „Warum Liebe endet“.