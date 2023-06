Dr. Andreas Köll zum profil-Bericht über Matrei

Stellungnahme von Dr. Andreas Köll zum profil-Artikel über Matrei in Osttirol.



"Das frühere Matreier Freischwimmbad wurde durch Hochwasser zerstört. Sie schreiben, „ich“ habe ein Freibad bauen lassen und dieses einer Gesellschaft übertragen, an der „ich“ selbst beteiligt war. Die Matreier Freizeitanlagen GmbH, in die ich erst wesentlich später im Rahmen deren Einstieg in die Bergbahnengesellschaft als privater Gesellschafter aufgenommen wurde, errichtete 1986 (!) ein neues Bad, nachdem die Gemeinde keine Förderungen dafür erhalten konnte.

Die Gemeinde war bzw. ist zudem weiterhin die - mit Abstand - größte atypisch stille Beteiligte an dieser Gesellschaft! „Ich“ ließ später darauf auch kein Gebäude errichten, „bis die Behörde die Reißleine zog“. „Ich“ blieb dem Land auch keine Sozialabgaben schuldig, in der Höhe von angeblich drei Millionen Euro, woraufhin „mir“ nichts passiert sei. Zur angeblichen Ehrenbürgerfeier und einem „Abschiedsfest“ um 30.000.- Euro, die „ich“ mir in meiner „letzten Gemeinderatssitzung“ genehmigt haben soll, halte ich fest: Das Budget für Ehrenbürgerfeiern/Ehrungen wurde vom Gemeinderat in der Budgetsitzung gegen Jahresende 2021 für 2022 beschlossen. Geplant war eine Ehrenbürgerfeier für den iDM-Gründer, Kommerzialrat Anton Pletzer, die dann 2022 auch tatsächlich stattgefunden hat, allerdings in dessen Unternehmen und nicht auf Gemeindekosten. In „meiner“ letzten Gemeinderatssitzung am 25.02.2022 wurden mehrere Ehrungen und mögliche Modalitäten für die vorerwähnte Feier für KR Pletzer inkl. eines Terminvorschlages beschlossen. Derartige Tagesordnungspunkte sind eigentlich immer vertraulich. Ich kann jedenfalls ausschließen, persönlich bei einem Tagesordnungspunkt in einem Sitzungssaal anwesend gewesen zu sein, bei welchem angeblich über eine Ehrung oder Abschiedsfeier meiner Person beraten bzw. abgestimmt worden wäre.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Andreas Köll, Matrei"