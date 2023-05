Osttirol: Wie die Gemeinde Matrei pleite ging

„Opfe, wo werd denn“, so wiegeln die Bewohner im Osttiroler Matrei ab, wenn sie finden, die Lage sei „halb so wild“. Für Regina Köll bringt kaum etwas die Leidensfähigkeit ihrer Landsleute so trefflich zum Ausdruck wie dieser Spruch. Die Gastwirtin war für die „Matreier Liste“ im Gemeinderat in der Opposition und hatte sich hier bemüht, Langzeit-ÖVP-Bürgermeister Andreas Köll – die beiden sind nicht verwandt – in die Parade zu fahren. Man schimpfte sie eine „Nestbeschmutzerin“, und was das in einem Nest, das nur 4600 Bewohner zählt, bedeutet, fällt nicht mehr in die Kategorie „halb so wild“. Diese Rolle erfordert eine ziemlich dicke Haut.

Inzwischen wohnt Regina Köll im Nachbarort. Und Andreas Köll ist abgetreten. In Matrei regiert seit dem Vorjahr Raimund Steiner, ein Landwirt, der die politische Bühne lieber seinem Bruder und Gründer der „Matreier Liste“ überlassen hätte. Doch der Bruder verunglückte bei einem Autounfall, und als Andreas Köll nach mehr als 30 Jahren 2022 nicht mehr kandidierte, sprang Steiner ein – und errang mehr als zwei Drittel der Stimmen.

Schuldenstand: 36 Millionen Euro

Die „Matreier Liste“ hält nun zwölf Sitze, die einstige Bürgermeisterpartei ÖVP kommt auf fünf. Viel Zeit blieb Raimund Steiner nicht, diesen Erfolg auszukosten. „Nach drei Tagen hat der Finanzverwalter offengelegt, dass kein Geld mehr da ist“, erzählt er. In der Gemeindekasse klaffte eine Lücke von fünf Millionen Euro. Inzwischen hält man bei elf Millionen. Dazu kommen weitere 12,7 Millionen Euro an Haftungen (eigentlich ausgelagerte Darlehen) und 14,2 Millionen Euro an offenen Krediten. Aktueller Schuldenstand: 36 Millionen Euro. Laufend trudeln weitere offene Rechnungen ein.