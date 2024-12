Die Gewinner:innen des zeig profil Award 2024

Über 300 Menschen fanden sich im Atelierhaus der Wiener Akademie der bildenden Künste ein, um bei der Verleihung des ersten zeig profil Award dabei zu sein. Die Jury hatte keine leichte Aufgabe: 150 Projekte wurden eingereicht, jedes mit einer eigenen Vision und viel gesellschaftlichem Engagement. Doch welche Projekte konnten am Ende überzeugen? Und wer sind die Menschen hinter den Konzepten?

Die Gründer kommen ursprünglich aus der Logistikbranche und erkannten das Problem der hohen Retourenquoten, die in den verschiedenen Branchen anfielen. Besonders im Bereich Kinderartikel, wo Produkte nach kurzer Nutzung häufig als Retourware anfällt.

In der Kategorie „Unternehmertum“ kürte die Jury ByeAgain, ein Unternehmen, das sich auf die Aufbereitung und den Wiederverkauf von Kinderartikeln spezialisiert hat. Gegründet von Jan Kranner und Wolfgang Weingraber, hat ByeAgain ein Geschäftsmodell entwickelt, das sowohl ein gesellschaftliches Problem adressiert als auch wirtschaftlichen Erfolg verspricht.

Dank dieser Erfindung hat sich Lixtec als Marktführer in der Smart-City-Sensorik etabliert und verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum. Das Unternehmen ist auf Expansionskurs und strebt an, bis 2030 jährlich eine Million Sensoreinheiten zu verkaufen.

2018 brachte Lixtec mit der Sensoreinheit lix.detect eine Technologie auf den Markt, die über eine genormte Schnittstelle mit jeder LED-Leuchte kompatibel ist. Ein Jahr später folgte die Plug&Play-Lösung lix.one, die es ermöglicht, die Beleuchtung einfach und schnell an die Bedürfnisse der Stadt anzupassen. Die Vorteile der Technologie sind enorm: Eine 100-Watt-Leuchte spart jährlich bis zu 43 kg CO2, und bei einer Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung einer Stadt wie Graz könnte dies jährlich bis zu 690 Tonnen CO2 einsparen.

In der Kategorie „Innovation“ wurde Lixtec für seine Technologie in der Straßenbeleuchtung ausgezeichnet. Gegründet von Günther Spath, entstand das Unternehmen aus einer Forschungsarbeit über bedarfsgerechte Beleuchtung, die zur Reduzierung von Lichtverschmutzung und Energieverbrauch beiträgt.

Die Jury hob besonders hervor, wie „alles clara“ gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und einen wichtigen Beitrag zur sozialen Stabilität leistet. Das Projekt zeigt, wie Empathie, Fachwissen und eine klare Vision zusammenwirken, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen.

„alles clara“ setzt auf individuell angepasste Lösungen: von der Organisation von Pflegediensten über praktische Hilfsmittel bis hin zu emotionaler Begleitung. Die Gründerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wohlbefinden pflegender Angehöriger in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein.

In der Kategorie „Gesellschaft“ wurde das Projekt „alles clara“ ausgezeichnet, das Unterstützung für pflegende Angehörige bietet. Mithilfe einer App bringt die Initiative Struktur und Entlastung in den oft herausfordernden Alltag von Familien, die Pflegebedürftige betreuen.

Silosophie: Vom grauen Siloturm zum nachhaltigen Wahrzeichen

In der Kategorie „Kreativwirtschaft“ wurde Silosophie für seine Vision ausgezeichnet, ungenutzte Silotürme in nachhaltige, kreative Wahrzeichen zu verwandeln. Der Verein verfolgt das Ziel, die oft schmucklosen Silos in ökologische Gebäude umzuwandeln, die nicht nur architektonisch und künstlerisch beeindrucken, sondern auch energetisch sinnvoll genutzt werden sollen.

Um Nutzungskonzepte für leerstehende Silos zu entwickeln, arbeitet Silosophie eng mit Experten aus den Bereichen erneuerbare Energien, Photovoltaik, Architektur und Ökologie zusammen. Eines der herausragenden Projekte ist der „Turm der Zukunft“, bei dem ein Siloturm mit einer Solaranlage ausgestattet und künstlerisch bemalt wurde. Weitere Projekte beinhalten die Gründung von Energiegemeinschaften und Forschungsinitiativen zur Fassaden-Photovoltaik.

Obwohl der Verein nicht primär auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist, konnte er bereits zahlreiche Förderungen und Crowdfunding-Projekte akquirieren. Durch sein Konzept trägt Silosophie aktiv zur Energiewende und zur kreativen Neugestaltung des urbanen Raums bei. Ein weiterer Solarsilo und die nächste Silo-Bemalung sind bereits für 2025 geplant.

Wer weiß, vielleicht nehmen sich Silosophie bald auch Türme in der Stadt vor.