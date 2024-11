zeig profil Award 2024: Die ausgezeichneten Unternehmen

Insgesamt 30 Finalist:innen konkurrierten unter dem Motto „Sei Vorbild, zeig profil“ um die Auszeichnungen in den Kategorien Gesellschaft, Unternehmertum, Kreativwirtschaft, Nachhaltigkeit und Innovation sowie in der Sonderkategorie Ein-Personen-Unternehmen. Ein Starkes Signal für Österreichs Innovationskraft.

Eine breite Beteiligung und hochkarätige Jury mit über 150 Projekten stellten sich dem mehrstufigen Auswahlverfahren. Nach einer internen Prüfung konnten die sechs vielversprechendsten Einreichungen pro Kategorie in einem zweiwöchigen öffentlichen Voting bewertet werden. Mit mehr als 40.000 abgegebenen Stimmen zeigte sich das große Interesse der Bevölkerung.

Eröffnet wurde die Preisverleihung von profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer, die gemeinsam mit Moderatorin Christiani Wetter durch den Abend führte. „Mit dem zeig profil Award wollen wir jene vor den Vorhang holen, die mit Mut und Kreativität an Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit arbeiten. Diese Pionier:innen inspirieren und motivieren andere, selbst aktiv zu werden“, erklärte Thalhammer. „Die Innovationskraft in Österreich ist beeindruckend. Die zahlreichen zukunftsweisenden Projekte, die es ins Finale geschafft haben, zeigen das enorme Potenzial unseres Landes. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem zeig profil Award innovative Projekte unterstützen können und ihren Arbeiten die Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen.“

Die finale Entscheidung traf eine Expert:innenjury nach Kriterien wie Marktrelevanz, Kreativität und nachhaltigem Nutzen für die Gesellschaft. Die 15 Juror:innen, darunter Kategorie-Partner, Business-Angels und Unternehmer:innen, entschieden sich für folgende Preisträger:innen, die in der neuen profil-Herbstkampagne - in Szene gesetzt von Starfotograf Peter Rigaud - zu sehen sein werden.

Kategorie Innovation

Laudator war Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds. Sieger war LIXTEC, die mit „lix.one“ eine innovative Plug-and-Play-Technologie entwickelt hat, die LED-Straßenleuchten durch radargestützte Sensoren bedarfsgerecht steuert und so bis zu 90 % Energie einspart. Unterstützt wird das Projekt durch Business-Angel Venionaire und Finanzvorstand Bernhard Fichtenthal.

Kategorie Gesellschaft

Generaldirektor Erwin van Lambaart von den Österreichischen Lotterien überreichte den Preis an ALLES CLARA für eine kostenfreie, digitale Plattform, die pflegenden Angehörigen in Österreich Entlastung und Beratung bietet. Die App verbindet Nutzer:innen mit erfahrenen Berater:innen aus Pflege und Psychologie, die in virtuellen Räumen bei Herausforderungen unterstützen. Das Projekt wird gemein[1]sam mit CONDA Co-Founder Daniel Horak weiterentwickelt.

Kategorie Nachhaltigkeit

Christoph Schuh von Austrian Power Grid würdigte AKKUTEC, ein Unternehmen, das sich dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ verschrieben hat. E-Bike-Akkus müssen dank des Welser Start-ups nicht im Müll landen, sondern können repariert werden. und Managing Director Markus Höfinger begleiten das Projekt als Business-Angel

Kategorie Kreativwirtschaft

Taskin Yüksel, Geschäftsfühürer von Graphit Lifestyle, zeichnete SILOSOPHIE aus – einen gemeinnützigen Verein, der mit der Kombination aus Photovoltaik und Streetart Silotürme in lebendige Symbole verwandelt. Das Projekt wird von Venionaire und CFO Bernhard Fichtenthal unterstützt

Kategorie Unternehmertum

Marcel Löffler, Vorstandsvorsitzender von Julius Meinl Kaffeerösterei überreichte den Preis an BYE AGAIN, eine österreichische Refurbishment-Plattform, die den Kauf und Verkauf gebrauchter Kinderartikel einfach, anonym und sicher gestaltet. Business Angel i5Invest und CEO Markus Wagner unterstützen die Weiterentwicklung des Projekts.

Sonder-Kategorie Ein-Personen-Unternehmen

Carmen Goby, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, überreichte den Preis an BERG WIND ENERGY, ein oberösterreichisches Startup, das mit seinen Kleinwindanlagen zur nachhaltigen Energieversorgung beiträgt. Diese können an Seilbahnen, Brücken oder anderen Infrastrukturen installiert werden und bieten zudem eine umweltfreundliche Werbefläche für Unternehmen. Die Managing-Patner Karl Büche und Markus Ertler von Angels United werden das Projekt als Business Angels unterstützen