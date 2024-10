Ein klares Profil: Nachhaltigkeit ohne Verzicht

Konsumenten stehen oft vor der Wahl: Möchte ich qualitativ hochwertige und nachhaltige Produkte, die gut für mich und die Umwelt, aber oftmals auch teuer sind oder greif ich doch zum günstigeren Standard. Dass dies auch anders gehen muss, haben sich Anna, Nadja und Frank – die drei Gründer des Beauty-Start Ups OYESS - auf die Fahnen geschrieben. Dabei ist die Idee zu OYESS mit einem eigentlichen OH NO gestartet.

Während der Pandemie haben die drei ihren Arbeitsplatz bei ihrem gemeinsamen Arbeitgeber verloren und standen erstmal ratlos da. Nach dem anfänglichen Schock, haben sie ihre Misere genutzt um das zu tun, was sie schon lange tun wollten: Nachhaltige Beauty-Produkte auf den Markt bringen, die gut für die Haut, aber auch für die Umwelt sind. Dank ihrer langjährigen Erfahrung in der Beauty- und FMCG-Industrie gelang es den dreien in nur 4 Jahren eine Range an Beautyprodukten zu kreieren, die den österreichischen Markt im Sturm erobert haben, bestehend aus Lippenpflegestiften, Hand- und Bodylotions und heuer auch Augenmasken.

Die Verpackungen der Lippenpflegestifte besteht aus recyceltem Plastik, genauer gesagt aus Kleiderbügeln der Modeindustrie, und werden in Wien hergestellt. Die Marke achtet sehr stark auf die gesamte Lieferkette; als Grundprinzip wird nur mit Monomaterialien gearbeitet, die einfach in den Kreislauf über Recycling zurückgeführt werden können.

Bereits im Markennamen steckt ganz viel Emotion, die auch für den Verbraucher spürbar ist. Alle OYESS Produkte sind nach einer klaren Philosophie entwickelt: Hochqualitative Pflege mit Fun und Style, kombiniert mit einem klaren Fokus und Bewusstsein auf umweltfreundliches Handeln und Impact – und das zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Besonderes Augenmerk wird auf die Inhaltsstoffe und ihre Qualität gelegt. „In unsere Formeln kommen nur Ingredients, die auch gut und notwendig für die Haut sind“, so CEO und Mit-Gründerin Nadja King. „Wir verzichten auf alles, was fragwürdig ist und arbeiten mit internationalen, sehr strikten Zertifizierungen wie Leaping Bunny oder Ecocert Cosmos um hier gegenüber dem Konsumenten auch klar Vertrauen zu schaffen.“

Wie gelingt das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis?

Durch eine klare Priorisierung der Ziele soll vor allem die Masse angesprochen werden. Hierfür verzichtet das Unternehmen bewusst auf Marge, damit sie etwas verändern können, und Nachhaltigkeit für jedermann in den Alltag integrierbar sein kann. Für ihre Bemühungen wurde OYESS 2022 als jüngste Firma mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design ausgezeichnet.

Was steht als nächstes auf der Agenda?

Nach dem fulminanten Start in der Lippenpflege, die mittlerweile bereits die #1 Naturkosmetikmarke bei dm in Österreich ist, hat das Team im letzten Jahr weitere Produkte wie Hand- und Bodylotions, sowie Augenmasken aus grünem Teepulver gelauncht. Das Konzept kommt gut an und so arbeitet das Team bereits jetzt schon an neuen Kategorien und weitere Expansion in andere Märkte.

Alle Produkte sind exklusiv erhältlich bei dm.