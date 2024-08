zeig profil: Die unsichtbaren Heldinnnen und Helden

Ungleichheit, Diskriminierung und soziale Spaltungen prägen das heutige Miteinander. In einer gerechten Gesellschaft wird niemand aufgrund der Herkunft, Hautfarbe, Religion oder seines sozialen Status benachteiligt. Genau diese Vision teilen jene Menschen, die sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Es sind oftmals Einzelpersonen und Gruppen, die im Verborgenen handeln und sich für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit einsetzen. Menschen, die sich freiwillig für benachteiligte Gruppen stark machen.

In Kooperation mit den Österreichischen Lotterien zeichnet profil zivilgesellschaftliches Engagement in der Kategorie Gesellschaft aus. Mit dieser Auszeichnung werden Menschen geehrt, die sich mit ihrer Arbeit für eine gerechtere Gesellschaft einsetzen, sei es durch Aktivismus, die Arbeit in Sozialorganisationen oder durch ehrenamtliches Engagement. Diese Menschen verkörpern die Vision einer Welt, in der Gerechtigkeit und Chancengleichheit für jeden Einzelnen erreichbar sind.