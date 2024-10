Jeder Tropfen zählt: Wie Haarsalons Wasser sparen können

Als langjähriger Partner von Friseur:innen und Stylist:innen hat sich L'Oréal Professionnel Paris mit der Initiative „Hairstylists for the Future“ verpflichtet, die Reduktion des Wasserverbrauchs als wichtigen Hebel in der Nachhaltigkeit voranzutreiben und in technologiegestützte Lösungen zu investieren, die den ökologischen Wandel sowohl bei der Marke als auch in den Partnersalons fördern können. Das Nachhaltigkeitsprogramm „Hairstylists for the Future“ zielt darauf ab, die Branche für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und nachhaltig zu transformieren.

Bereits im Januar 2023 wurde die innovative Handbrause auf dem Schweizer Markt eingeführt. Seitdem haben über 350 Salons das System übernommen und konnten bereits mehr als 5 Millionen Liter Wasser sowie über 200.000 kWh Energie einsparen. Der „Water Saver“ ist die erste Handbrause der Marke, die die patentierte Wasserfragmentierungstechnologie nutzt, um die Wassermenge beim Spülen deutlich zu reduzieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Wasser sparen mit dem „Water Saver“ und „Hairstylists for the Future“.

Ein Paradebeispiel für nachhaltigen Umgang mit Wasser ist der „Water Saver“, der von der TIME als eine der „100 besten Innovationen 2021“ ausgezeichnet wurde. Das Gerät entstand in einer Kooperation mit dem Schweizer Umwelt-Start-up Gjosa.

Dank der patentierten Wasserfragmentierungstechnologie kollidieren die Wassertropfen mit hoher Geschwindigkeit gezielt, wodurch sich die Tröpfchengröße um das Zehnfache reduziert. So bleibt die Spülleistung einer Standard-Handbrause erhalten, während der Wasserverbrauch um bis zu 69 % gesenkt wird – unabhängig davon, ob es sich um eine Coloration, Pflege oder einen regulären Service am Waschbecken handelt.

Begeisterte Partner

Einige Salons konnten den „Water Saver“ bereits vorab testen und haben die Handbrause seit Monaten im Einsatz. Dazu gehört auch Franca Schnell, Inhaberin des Flagship-Salons „The Green Room“ in Krefeld: „Den Water Saver durfte ich in meinem Salon bereits seit einem Jahr nutzen, und ich kann sagen: Nicht nur mein Team und ich sind begeistert, auch unsere Kund

lieben die Handbrause und den angenehmen Massageeffekt auf der Kopfhaut. Natürlich schlägt sich der Gebrauch auch in meiner Rechnung nieder, da ich dank des Water Savers monatlich über 3.500 Liter Wasser und Energie spare.“

Auch Thilo Holtorff vom Salon „haarmacher“ in Berlin konnte bereits Erfahrungen mit dem Water Saver sammeln: „Auch Friseursalons und insbesondere ich als Saloninhaber tragen Verantwortung für die Umwelt. Wenn es so großartige Lösungen wie den Water Saver gibt, die sich einfach in den Salonalltag integrieren lassen, dann sollte man sie nutzen. Das ist eine großartige Maßnahme für jeden Salon, da auf diese Weise Wasser einfach und effizient gespart wird – bei gleichbleibender Spülleistung.“