profil feierte 55. Geburtstag in Wien

profil feiert 55-jähriges Jubiläum – und ein bisschen auch sich selbst. Zum Geburtstag holt die Redaktion dafür noch einmal die besten, wichtigsten und erstaunlichsten Storys der profil-Geschichte vor den Vorhang, würdigen Weltbewegendes, amüsieren sich mit Allzuzeitgeistigem und bilanzieren Bizarres. In einer aufwendig konzipierten profil XXL-Ausgabe kommen die Gründer des Magazins zu Wort, Wegbegleiterinnen, Konkurrenten und Freunde des Hauses steuern Essays und Geschichten bei, die Redaktion spielt mit Zahlen, beantwortet drängende Fragen, zeigt, wie ein profil entsteht und erkundet, was kritischen Journalismus heute eigentlich ausmacht. Die profil-Historie soll in diesem besonderen Heft auch als das erscheinen, was sie wohl ist: ein nicht ganz unwesentliches Stück österreichischer Medien- und Zeitgeschichte.

Bei Barbecue und gut gekühlten Drinks amüsierten sich profils Gastgeber:innen mit geladenen Freunden und Partnern über Anekdotisches und stießen in einem der coolsten Gartenpavillons der Stadt auf die nächsten Jahre an. Unter den Gästen waren hochrangige Minister:innen und Politiker:innen wie Gerhard Karner, Peter Hanke, Josef Pröll, Beate Meinl-Reisinger, Leonore Gewessler, Alexander Pröll, Alma Zadic, Sigrid Maurer, Henrike Brandstötter, aber auch profils Gründerväter, ehemalige Chefredakteure und Journalist:innen, die das Investigativ-Magazin mitgeprägt haben – darunter Oscar Bronner, Peter Michael Lingens, Herbert Lackner, Hans Rauscher, Christian Rainer, Othmar Lahodynsky, Edith Meinhart, Sybille Hamann, Emil Bobi u.v.m.

Chefredakteurin und Herausgeberin, Anna Thalhammer in Feierlaune: „Manche gehen mit 55 in Frühpension – wir sind zwar ein wenig in den Wechseljahren zwischen Print und Online, aber voller Zuversicht und Leidenschaft, dass wir ewig leben. In global schwierigen Zeiten wie wir sie erleben, ist professioneller Journalismus unabdingbar.“