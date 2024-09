Thomas Meinl: „Eine Kaffeebohne, die hervorragendes erlebt hat, schmeckt auch in der Tasse hervorragend.”

Meinl

Wir tragen die Wiener Kaffeehauskultur in die Welt. Unsere patentierten Röstverfahren waren ein Meilenstein in der Geschichte der Kaffeekultur und haben das industrielle Röstverfahren wesentlich mitgeprägt. Früher haben wir hier in Ottakring unsere eigenen Röster gebaut, heute kaufen wir die weltbesten Maschinen zu und optimieren sie. Das heißt, unser ureigenes Know-How und unsere Anforderungen fließen direkt in die Konstruktion der Röstanlagen mit ein. Ein Unterschied, den man in jeder Tasse Meinlkaffee schmeckt. Die Wiener Melange ist so gesehen konkurrenzlos, könnte man sagen.

Kann Kaffee als Sinnbild für ein globalisiertes Produkt überhaupt nachhaltig sein?

Meinl

Lassen Sie mich Ihnen ein ganz konkretes Beispiel geben: Dr. Jane Goodall, die berühmte Primatenforscherin und Umweltikone, sagt über unseren „Wounda Tanzania Gombe“, ich zitiere, dass dieser der vielleicht nachhaltigste Kaffee der Welt wäre. Für dieses Produkt haben wir sogar eigens eine neuartige, CO2-neutrale Verpackungsfolie aus erneuerbaren mitteleuropäischen Rohstoffen entwickelt. Und damit beginnt erst die Geschichte unseres Engagements für Janes weltweite Projekte. Unsere Kooperation hat Jane bisher drei Mal für vielbeachtete Vorträge in unserer Eventlocation, die Meinl Rösthalle, geführt und die Zusammenarbeit mit Ihrem Institut und die aktive Mitarbeit im Europavorstand durch unsere Familie vertiefen sich jedes Jahr aufs Neue.

Bezüglich Klimaschutz modernisieren wir so schnell es uns technisch möglich ist und all das passt nahtlos in unsere Firmengeschichte. Als erstes Unternehmen in Österreich hat Julius Meinl zum Beispiel die Fünf-Tage Woche und Hinterbliebenenpensionen eingeführt, das modernste Lehrlingskonvikt der Monarchie gegründet oder eine Mitarbeiterbibliothek und ein Arbeiterstrandbad an der Alten Donau errichtet.



Im heutigen Verständnis sind das zurecht alles Fragen der Nachhaltigkeit und wir haben diese Dinge schon immer gemacht. Darüber gesprochen haben wir vielleicht nicht immer, vermutlich, weil es für uns selbstverständlich war. Schließlich denkt man als Familienbetrieb immer generationsübergreifend. Es freut mich umso mehr, zu sehen, wie erfolgreich wir das geändert haben. Unser aktueller ESG-Report setzt in der Branche neue Standards und wird in den höchsten Tönen gelobt.

Wie engagiert sich Julius Meinl heute sonst noch im Bereich Nachhaltigkeit?

Meinl

Da gäbe es noch viel zu erzählen. Der Standort Wien zum Beispiel wurde Anfang 2023 komplett auf Flüssiggas umgestellt. Im Unterschied zu den meisten anderen Röstereien in Europa wird dadurch nicht nur viel sauberer und sparsamer, sondern auch international sanktionskonform produziert. Wir bemühen uns, so schnell wie möglich von fossilen Brennstoffen wegzukommen: Seit letzten Jahr heizen wir unsere Gebäude in Wien mit Holzpellets statt mit Erdgas.

Eine unserer jüngsten Innovationen sind heimkompostierbare (sie dürfen also in die Biotonne) Kaffeekapseln, die Julius Meinl als erster Produzent angeboten hat. Hinter der Rösthalle befindet sich ein Komposthaufen, auf dem man zusehen kann, wie aus unseren Kapseln wertvoller Humus wird. Und nicht zuletzt betreiben wir einen der allerersten elektrischen Röster, mit dem wir die Bohnen so klimafreundlich wie nie zuvor rösten können. Der Strom kommt zu 100% aus heimischer Wasserkraft, und die Veredelung des Kaffees passiert ganz ohne Abgase.

Und die Photovoltaik steht auch schon?

Meinl

Daran arbeiten wir. In Wien ist es leider nicht so einfach im Vergleich zu Ländern wie Italien oder der Schweiz. Wir wissen, wie wir unser elektrisches Konzept umsetzen werden, aber wir wissen nicht, wie schnell wir alle Komponenten beisammen haben.

Mit der Elektro-Röstung kommen Sie auf die benötigte Vorlauftemperatur?

Meinl

Ja. Aber Elektro ist leider nicht unendlich skalierbar. Wir können bis zu einer gewissen Größe elektrisch rösten - das machen wir auch schon. Aber in kürze werden wir mit Wasserstoff rösten, wo es keine Größenrestriktionen der Chargen gibt. Das ist eine echte Weltneuheit.