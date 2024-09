Wirtschaftsfaktor Glücksspiel: Wie Lotto und Co. die Volkswirtschaft ankurbeln

Die Volkswirtschaftslehre kennt den Wertschöpfungsmultiplikator als Kennzahl, die den Mehrwert eines Unternehmens nach Abzug der Vorleistungen misst. Hinter dieser technisch wirkenden Definition verbirgt sich der wirtschaftliche Hebel einer Investition bzw. eines Sektors oder eines Unternehmens. Er gibt an, wie weit sich ein erwirtschafteter Euro indirekt auf die gesamte Volkswirtschaft auswirkt. Ein Hebel, der auch in der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe viel in Bewegung setzt.

In der aktuellen Economica-Studie sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: mit einer Bruttowertschöpfung von rund 1,16 Milliarden Euro im Jahr 2022 trugen die Österreichischen Lotterien und Casinos Austria signifikant zur heimischen Wertschöpfung bei. Jeder direkt erwirtschaftete Euro führte zu zusätzlichen 84 Cent Wertschöpfung in Österreich. Mit einer Wertschöpfung von 233.700 Euro pro Mitarbeiter:in liegt die Gruppe weit über dem österreichischen Durchschnitt von 84.000 Euro. „Das zeigt deutlich, wie effizient und produktiv unsere Unternehmensgruppe arbeitet“, sagt Generaldirektor Erwin van Lambaart, „und wir tragen auch entscheidend zur Stabilität in unsicheren Zeiten bei.“

Darüber hinaus sicherte die Unternehmensgruppe im Jahr 2022 insgesamt 8.003 Beschäftigungsverhältnisse in Österreich, was einem Beschäftigungsmultiplikator von 2,96 entspricht.

Die Unternehmensgruppe spielt als einer der größten Steuerzahler des Landes auch eine bedeutende Rolle für den Staatshaushalt. Berücksichtigt man neben den rund 700 Millionen Euro an Steuern und Abgaben auch die indirekten und induzierten Effekte, so stieg der fiskalische Gesamteffekt auf fast eine Milliarde Euro. Die Unternehmensgruppe möchte auch in Zukunft durch digitale Transformation sowie Modernisierung der physischen Infrastruktur in den Standort Österreich investieren.

Die Studie zeigt schließlich, dass die Casinos und Lotterien Gruppe mehr als nur ein Glücksspielanbieter ist. Sie ist ein unverzichtbarer Stabilitätsanker in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und spielt eine zentrale Rolle in der österreichischen Wirtschaft.

Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung der Österreichischen Lotterien.