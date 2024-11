Geometrie der Zukunft: 8 Gründe für die Kreislaufwirtschaft

In der Global-Footprint-Network-Statistik schnitten wir sogar schlechter ab als China (nationaler Overshoot Day: 1. Juni). Würde jede Nation so verschwenderisch konsumieren wie wir, müsste es drei blaue Planeten geben, um den aktuellen Ressourcenbedarf zu decken. Da hilft es dann auch kaum noch, dass viele andere zum Glück (noch) sparsamer sind. Gesamt betrachtet bräuchte die Menschheit immer noch 1,75 Erden. Bald werden es zwei, drei oder noch mehr sein. Denn die Weltbevölkerung wächst und mit ihr der Ressourcenbedarf.

Nur wenig später, am 6. April nämlich, gab es jedoch keinen Grund mehr für Schulterklopfen. Da zeigte sich vielmehr, dass wir trotz dieses wichtigen Schritts in die richtige Richtung noch einen sehr langen Weg vor uns haben. Der nationale „Earth Overshoot Day“ jährte sich, jenes Datum, an dem die österreichische Bevölkerung bereits mehr natürliche Ressourcen verbraucht hatte, als der Planet im Jahr regenerieren kann. Seitdem leben wir quasi auf Pump und zu Lasten anderer Nationen.

Linearer Holzweg

Damit dürfte klar sein: Für lediglich kleine Schritte leben wir auf viel zu großem Fuß. Aus der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie des Klimaschutzministeriums geht hervor, dass Treibhausgasemissionen zu rund 50 Prozent und der Biodiversitätsverlust und der Wasserstress zu mehr als 90 Prozent auf die Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen zurückzuführen sind. Allein die Produktion von Stahl, Zement, Kunststoffen, Papier und Aluminium verursacht 36 Prozent aller globalen Treibhausgasemissionen.

Um das Ziel der Vereinten Nationen zu erreichen, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 weltweit um 43 Prozent gegenüber 2010 zu senken, müsste der globale Earth Overshoot Day (aktuell der 1. August) in den nächsten sieben Jahren jährlich um 19 Tage nach hinten verschoben werden. Stattdessen kommt er durch die Art und Weise, wie wir Wachstum und Wohlstand schaffen (wollen) – nämlich durch lineares Take-Make-Waste-Wirtschaften – jedes Jahr noch früher. Und er bringt nicht nur irreversible Umweltschäden und Verteilungskämpfe um die endlichen Ressourcen mit, die sich durch den Klimawandel noch verschärfen. Die derzeitige Entwicklung bedroht auch unsere Gesundheit, Gesellschaft und Ökonomie.

Eierlegende Wollmilchsau

Wie in den letzten Jahrzehnten kann es also nicht weitergehen. Stattdessen gilt es die Kurve zu kriegen. Und zwar ohne die – zurecht wachsende – Besorgnis über die Situation zur Wachstumsbremse werden zu lassen. Dafür müsste man Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch möglichst entkoppeln. Gelingen soll das mit der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy). Sie ist ein Konzept, das darauf abzielt, Ressourcen effizienter zu nutzen und Abfall zu minimieren. Letzterer soll vielmehr in eine gewinnbringende Ressource umgewandelt werden, was den Bedarf an Primärrohstoffen reduziert. Damit steht die Circular Economy im Gegensatz zur linearen Take-Make-Waste-Wirtschaft, die Ressourcen entnimmt, Produkte herstellt und sie nach der Nutzung entsorgt. Die Kreislaufwirtschaft fördert vielmehr einen geschlossenen Kreislauf, bei dem Materialien und Produkte möglichst lange in der Nutzung gehalten und wiederverwendet werden.

Doch kann die Kreislaufwirtschaft tatsächlich so etwas wie die berühmte eierlegende Wollmilchsau sein, die es schafft, Klima-, Umwelt- und Wirtschaftsprobleme gleichzeitig zu bekämpfen, und das auch noch sozial verträglich? Ja, sagen die Expert:innen – und sie können sich dabei auf beeindruckende Studien berufen. Studien, die zudem zeigen, warum die Circular Economy kein Nice-to-have, sondern ein Muss für die Zukunft ist. Hier die acht wichtigsten Fakten, die für eine Transformation sprechen:

Kreislaufwirtschaft kann Klima- und Umweltschutz

Das wichtigste Zukunftsziel: den Klima-Kollaps vermeiden. Die Circular Economy kann uns zumindest in die Nähe bringen. Um die Erderwärmung gemäß dem Ziel des Pariser Klimaabkommens auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssten wir etwa die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2030 jährlich um 7,6 Prozent verringern. Laut einer Studie der Circle Economy Foundation (CEF) erreichen die national festgelegten Beiträge der Unterzeichner des Klimaabkommens das Ziel jedoch nur zu 15 Prozent. Die Circular Economy wäre in der Lage, die fehlenden 85 Prozent zu liefern, so die CEF.

Mit einem zirkulären Ansatz könnte auch der Abfall drastisch reduziert werden, weil er zum Vermögenswert wird. Das würde nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch die Unternehmen. Durch Kreislaufwirtschaft können sie Kosten sparen, weil sie Materialien wieder in den Produktionsprozess einspeisen, statt sie teuer zu ent- und neu zu besorgen.

Die Umstellung vom bisherigen linearen System auf eine kreislauforientierte Wirtschaft würde zudem den globalen Footprint hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs verkleinern, der neben der Emissions- und Abfallreduktion der dritte Klima- und Umweltschutzhebel ist. Nach Schätzungen des International Resource Panel der Vereinten Nationen könnten durch eine vollständige Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft bis 2050 etwa 28 Prozent des weltweiten Ressourcenverbrauchs eingespart werden.