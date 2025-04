Herr Professor, Sie klingen verschnupft. Rettet uns nicht einmal die Präzisionsmedizin vor dem gemeinen Schnupfen?

Josef Penninger

Das ist Pollenallergie. Korrekt ist: Die Präzisionsmedizin wird auch unseren Umgang mit Infektionskrankheiten verändern. In Braunschweig leite ich das größte deutsche Institut für Infektionsforschung. Dort versuchen wir gerade, etwas Interessantes herauszufinden: Warum haben manche Menschen bei Covid und Grippe so leichte und manche so schwere Verläufe? Sobald wir das verstanden haben, können wir viel zielgerichteter therapieren. Dadurch würde das System entlastet, und nur die schweren Verläufe müssten hospitalisiert und intensivbehandelt werden.

In Wien haben Sie noch ehrgeizigere Pläne. Hier entsteht an der Medizinischen Universität das Eric Kandel Institut für personalisierte Präzisionsmedizin. Können Sie in einem Satz erklären, was dort ab 2026 erforscht werden soll?

Penninger

Präzisionsmedizin bedeutet, dass jeder Mensch die Therapie bekommt, die genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.

Und in zwei Sätzen?

Penninger

Im Moment therapieren wir 100 Leute mit Medizin, die vielleicht bei 30 wirklich wirkt. Wir wollen aber, dass jeder und jede die Medizin bekommt, die genau auf seine oder ihre genetische und physiologische Einzigartigkeit abgestimmt ist.

Wie nahe sind wir diesem Ziel?

Penninger

In Teilbereichen wird Präzisionsmedizin bereits in der Praxis angewendet, zum Beispiel in der Krebsbehandlung. In Zukunft wird maßgeschneiderte Medizin aber in alle Bereiche hineinspielen: in die Augenheilkunde, wo man sich vor einer Therapie die Blutgefäße im Auge ansieht. In die Kardiologie, in die Schmerztherapie …

… oder in die Orthopädie. Warum war Ihre Entdeckung eines Gens, das Osteoporose auslösen kann, für die personalisierte Medizin so bedeutsam?

Penninger

Sehr viele Erkrankungen gehen mit Knochenschwund einher – von der Krebsmetastase über die Arthritis im Gelenk bis zur Osteoporose, wenn der Knochenschwund den ganzen Körper betrifft. Millionen Menschen leiden darunter. Wir haben in genetischen Studien bewiesen, dass es ein essentielles Protein gibt, das Vorläuferzellen zu Knochenfresszellen macht. Dieses Protein mit dem Namen RANKL kann man medikamentös abschalten. Über den kommerziellen Erfolg dieses Medikaments sage ich gerne: They got the money, I got the glory.