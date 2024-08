„Innovation heißt: Die Regeln ändern sich“

Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“, heißt es in einem Zitat, das u. a. George Bernard Shaw zugeschrieben wird. Sind sie heute umso schwieriger, weil aktuelle Innovationen so disruptiv sind? Gar nicht mal so. Wir haben 2018 auf Basis unserer empirischen Daten ziemlich präzise die Entwicklung neuer KIs wie ChatGPT vorausgesagt. Überrascht hat uns nur, dass es länger gedauert hat als wir dachten.

profil Extra: Herr Jánszky, das ist ein Notfall! Morgen ist Vorstandssitzung, man erwartet von mir strategische Entscheidungen. Aber ich habe komplett die Orientierung verloren, welche Innovationen zukunftsträchtig und welche nur ein kurzlebiger Hype sind. Was tun? SVEN GÁBOR JÁNSZKY: Melden Sie sich krank. Es gibt niemanden, der Ihr Problem in 24 Stunden lösen kann.

Aber jeden Tag wird doch eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Wer sagt mir, auf welchen Trend ich setzen muss?

Wissenschaftliche Methoden. Wir machen es so: Als erstes definieren wir 20 Triebkräfte, die über die Zukunft der jeweiligen Branche entscheiden. In der Automobilbranche wären das zum Beispiel Akteure wie Volkswagen oder Tesla oder die chinesischen Regulierungsbehörden. Mit jeder Aktionsgruppe führen wir mehrstündige, in die Tiefe gehende Interviews. Dann konfrontieren wir jede:n Entscheider:in mit den Prognosen der 19 anderen. Und so entsteht nach und nach ein immer präziseres Bild für die kommenden fünf oder zehn Jahre.

Wie sieht denn beispielsweise das Zukunftsbild der Auto-Branche aus?

In den Städten wird der Individualverkehr durch autonome Gratis-Taxis abgelöst, die sich mit On-Board-Werbung finanzieren. In San Francisco oder Shenzhen wird das in fünf Jahren der Fall sein, in Wien in 15.

Klingt wie Science Fiction.

Wir denken uns das nicht aus, sondern nützen standardisierte wissenschaftliche Methoden, die auf nachvollziehbaren Daten beruhen.

Also wie Meteorologen, die die Wetterdaten interpretieren …

Nur dass unser Zeithorizont für seriöse Voraussagen fünf bis zehn Jahre beträgt, nicht drei Tage.

Einer Ihrer meistgebuchten Vorträge dreht sich darum, wie Unternehmen diese Zukunftsszenarien zu ihrem Vorteil nützen (können). Warum ist „Innovationsmanagement“ so wichtig?

Damit Sie nicht in das Dilemma Ihrer Einstiegsfrage geraten. Innovationsmanagement heißt: Ich monitore und bewerte systematisch, fokussiert und professionell die Triebkräfte inner- und außerhalb meiner Branche, und zwar permanent. Neue Technologien, die mein Geschäftsfeld betreffen, teile ich in drei Gruppen ein: Watch, Prepare und Act. Gruppe eins behalte ich im Auge, Gruppe zwei wird innerhalb der nächsten drei Jahre wichtig für mich, Gruppe drei muss ich auf der Stelle implementieren.