Land der Hämmer, zukunftsreich?

Laut WKO wurde 2022 in Österreich mehr als eine Milliarde Euro in Start-ups investiert. Ungefähr ein Drittel schoben Transportation (340 Millionen Euro) und Educational Technology (314 Millionen Euro) an, 56 Millionen finanzierten FinTech, und 39 Millionen machten HealthTech fit für den Markt. Fast jedes zweite Start-up widmet sich einer ökologischen oder sozialen Herausforderung. Bei den Tech-Trends boomen KI, erneuerbare Energiespeicher, Big Data und Cybersecurity.

Der State of European Tech Report von Atomico bescheinigt Österreichs Start-ups nur unauffällige Mittelfeldplätze: Beim investierten Kapital sind wir 13., bei der Anzahl der Start-ups belegen wir Rang 17.