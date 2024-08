Stell dir vor, es ist Innovation …

Der Zukunftslust-Podcast „Ein Ministerium für Digitales braucht man ebenso wenig wie eines für Dampfmaschinen oder Innovation. Wir bräuchten, wenn schon, ein Neugierde-Ministerium. Eines, das den Entdeckergeist in allen Feldern fördert und fordert“, sagte Wolf Lotter, Autor, Journalist und profil-Kolumnist mal. Davon inspiriert gründete sich das „Ministerium für Neugier & Zukunftslust“. In Kooperation mit AMAGO Film betreibt die Non-Profit-Initiative u. a. den Zukunftspodcast „Neugier interessiert mich nicht!“, der sich der Frage widmet, wie sich Innovationen und Transformation auf die Gesellschaft auswirken und man es schafft, die Neugier der Menschen darauf zu wecken. Denn: „Neugierde ist das wichtigste Konjunktur- und Wohlstandsprogramm“, so Lotter. Zum Podcast: neugier.podigee.io

Trainingseinheit 3

Das BAMM finden

Das Transformationsbuch

Sachbücher über Innovationsmanagement und gelingende Transformationsprozesse gibt es viele. Ganz oben auf die Leseliste gehören sicher „Innovation and Entrepreneurship“ von US-Management-Guru Peter Drucker, auch wenn es schon einige Jahre am Buckel hat, oder „The Innovator’s Dilemma“ von Clayton M. Christensen. Mehr Spaß macht aber sicher die Lektüre von „Transformation. BAMM! Management in der Vulkanökonomie“ von Dietmar Dahmen. Der weltweit gebuchte Speaker für Zukunftsfragen nimmt Leser:innen mit auf einen unterhaltsamen Ritt durch die Gebiete Transformation und Disruption. Das Buch ist innovativ mit digitalen Quellen und Videos vernetzt – unter anderem mit YouTube-Mitschnitten von Dahmens gewöhnungsbedürftigen, aber sehr mitreißenden Key Notes zum Thema Wandel.

Ein Key-Note-Beispiel: youtube.com

Trainingseinheit 4

Von den Profis lernen

Whitepapers und Transformationsleitfäden

Innovation ist Überzeugungsarbeit. Aber wenn viele eine Schaufel in die Hand nehmen, lassen sich auch Berge versetzen. Whitepapers sind ein gutes Mittel, um (sich) zum Anpacken zu motivieren. Sie sind kostenfrei, praktisch orientiert, ohne Einstiegshürden für jede:n lesbar und werden nicht nur von Beratungsfirmen (z. B. Tom Spike), sondern auch von großen Erfolgsunternehmen, wie etwa Google („Guide to Innovation Whitepaper“), zum Download bereitgestellt. Für weniger techlastige Branchen empfehlenswert: die Transformationsleitfäden der WKO, mit denen Unternehmer:innen von der Expertise der Profis profitieren und erfahren, wie sie fit für die Zukunft werden.

Zum Download: wko.at/transformation/transformationsleitfaeden

Trainingseinheit 5

Den Innovationshorizont erweitern

Zukunftsreisen der Außenwirtschaft Austria

Welche Entwicklungen werden Ihre Branche in Zukunft beeinflussen? Gemeinsam mit führenden Technologieunternehmen, internationalen Elite-Unis, Think Tanks und Forschungszentren ermöglicht die Außenwirtschaft Austria Führungskräften im Rahmen von „Zukunftsreisen“ Einblicke in Trends, Best-Practice-Beispiele, Innovationen und Prototypen. Die Reisen führen im Herbst 2024 z. B. nach Australien, um zu erkunden, wie der Kontinent seine Gas- und Kohleexporte zukünftig mit grünem Wasserstoff ersetzen will. Oder nach Schweden, wo man sich über Digital Health informieren kann. Für 2025 ist u. a. eine Reise nach New York geplant, zum Thema „The Future of Art Institutions & Museums – Innovative Strategien in Kunst & Kultur für eine nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft“.

Infos auf: wko.at/aussenwirtschaft/zukunftsreisen

