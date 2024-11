Kreislaufwirtschaft 2025: Hürden und Lösungen

Die Kreislaufwirtschaft gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die neuen Recyclingziele und die Einführung des Einwegpfands ab 2025 in Österreich. Welche Herausforderungen sehen Sie hier für die Branche?

Harald Hauke: 2025 wird ein spannendes Jahr. Mit dem Einwegpfand auf Kunststoffgetränkeflaschen und Getränkedosen fallen rund 20 % der heute gesammelten Verpackungen aus Kunststoff und Metall weg. Das führt zu einer geringeren Auslastung der Sammelinfrastruktur und einer Reduktion der Verwertungserlöse. Gleichzeitig bringt die gemeinsame Sammlung von Leicht- und Metallverpackungen erhebliche Sortieranforderungen mit sich. Die neuen EU-Recyclingziele erfordern eine Steigerung bei Sammlung und Sortierung. In den Bundesländern, die die Sammelumstellung 2023 durchgeführt haben, sehen wir ein Plus von 20 % bei der Sammlung von Leicht- und Metallverpackungen.

Wie begegnet die ARA diesen

Herausforderungen, und welche Lösungen setzen Sie konkret um?

Hauke: Ein zentrales Projekt ist unsere Sortieranlage TriPlast in Oberösterreich. Sie trägt entscheidend zur Rohstoffsicherheit der österreichischen Industrie und zur Erreichung der EU-Recyclingziele bei. Verpackungen werden so aufbereitet, dass sie zu Rezyklat weiterverarbeitet und für neue Verpackungen und Produkte genutzt werden können.