Das Lippenstift-Orakel

Farbe im grauen Alltag

Leonard Lauder, Ex-Chef des Estée-Lauder-Kosmetikkonzerns, bemerkte in den wirtschaftlichen turbulenten Zeiten nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 steigende Lippenstiftverkaufszahlen. Er deutete den erhöhten Absatz als Index für die Stimmung und Kaufkraft der Verbraucher:innen, die in rezessiven Phasen ihr Konsumverhalten anpassten. Der Kosmetikakauf sei eine Ersatzhandlung für den Erwerb von teureren Produkten wie Schmuck.

Konjunktur und Konsum

Lauders These ist umstritten. Dennoch gilt der Lipstick Index zumindest als „weicher“ Indikator, um konjunkturelle Entwicklungen zu prognostizieren. Dafür spricht etwa, dass in der Finanzkrise 2007/08 preiswerte Kosmetika zu den meistverkauften Produkten im deutschen Einzelhandel gehörten. Und auch in Großbritannien schossen die Lippenstiftkäufe nach dem Brexit-Votum in die Höhe. Dass im Corona-Jahr 2020 laut den Marktforscher:innen von „npd Group“ der Absatz von Lippenstift am Weltmarkt um 49 Prozent einbrach, ist kein Widerspruch. Im Homeoffice und unter der Maske trugen nur die wenigsten Make-up.

Gegen Angst und Klimawandel

Ob Gesundheits-, Wirtschafts- oder Umweltkrisen: Unsichere Zeiten prägen Stimmung und Konsum. Der Klimawandel befeuert etwa den Absatz von Wärmepumpen. Allein im ersten Halbjahr 2023 stieg er in Österreich um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die „Anxiety Industry“ wuchs rasant. CBD-Öle und White-Noise-Maschinen fürs besseres Einschlafen, Meditationskurse und Affirmationsapps boomten. Kein Wunder: Die Fälle von Depressionen und Angststörungen stiegen laut WHO weltweit allein im ersten Pandemiejahr um 25 Prozent. Dass die „Anti-Angst-Branche“ auch von politischen Entwicklungen profitierte, zeigt der Erfolg von Gewichtsdecken. 2017, kurz nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, verkaufte etwa das Start-up „Gravity“ Decken für 18 Millionen Dollar. Der Druck der bis zu 12 kg schweren Decken soll beruhigend wirken.

Lifestyle of Health and Sustainability

Neben äußeren Faktoren bewegen Verbraucher:innen selbst Märkte, Unternehmen und Angebot – insbesondere die stark wachsende Gruppe der LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability). Schon jetzt orientieren sich 15 Prozent der Bevölkerung in Bezug auf ihren Lebens- und Konsumstil an Gesundheit und Nachhaltigkeit. Motto: Nicht der Verzicht , sondern das korrekte Kaufen macht die Welt langfristig ein Stück besser. Darauf eine Biolimonade, deren Marktanteil stetig wächst.