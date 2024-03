„Die Klimakrise erfordert utopisches Denken“

Die Landschaft ist grün. Bäume und Wiesen prägen das Bild. Ein rotes Rohr saugt Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre ein. Am Ende des Prozesses wirft es eine Platte voller Lebensmittel aus. Nächste Videosequenz: Neben dem tristen Grau der Grazer Innenstadt ploppen hohe, grüne Neubauten auf. Auf den Dächern wachsen riesige Bäume, die Gebäude absorbieren Treibhausgase.

Schneller sein als der Klimawandel

Im ersten Fall wird das CO2 in nachhaltige Lebensmittel umgewandelt. Es landet auf dem Teller. Im zweiten Fall speichern klimaaktive Gebäude aus Holz Kohlenstoffdioxid. Klingt utopisch? Soll es auch, sagt Bernhard Puttinger. Er ist Geschäftsführer des in Kärnten und der Steiermark beheimateten Green Tech Valley, seit 2024 der weltweit einzige Cluster mit zwei Cluster Management Excellence Label-Bestmarken. „Gerade das Utopische ist Ansporn für die Forschung und für die Unternehmen im Green Tech Valley.“

Die Videos sind Teil eines Studierendenprojekts der TU Graz und des Instituts für Design und Kommunikation der FH Joanneum. Dessen Forschungsergebnisse haben acht Utopien einer grünen Zukunft visualisiert – von neuen Lebensstilen nach der Konsumgesellschaft bis hin zu Bäumen als Stromspeicher. „Utopien haftet das Unrealisierbare, das Phantastische an. Doch genau darin liegt ihre massive Kraft. Viele Innovationen, die uns heute im Alltag begleiten, waren noch vor wenigen Jahren unvorstellbar“, so Geschäftsführer Puttinger. „Und die Klimakrise sowie der Wandel zur Kreislaufwirtschaft erfordern utopisches Denken. Denn wir müssen schneller als der Klimawandel sein.“

Green Tech im Aufwind

Seit 2005 gibt es das Green Tech Valley Cluster. Rund 2.300 Green-Tech-Forschende an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 20 grüne Technologieführer und 300 Umwelttechnik-Unternehmen sind im Süden Österreichs vereint. „Auch wenn Österreich im internationalen Vergleich flächenmäßig klein ist, so markieren doch zahlreiche Unternehmen mit ihren grünen Innovationen weltweit Top-Positionen“, sagt Puttinger.

Die Bandbreite reicht von klimaneutraler Produktion und CO2-Abscheidung über grüne Wasserstoffforschung bis hin zu Pilotprojekten, die sich mit speziellen Recyclingmethoden, etwa für Batterien, oder auch der Verwertung von Kohlendioxid aus der Industrie beschäftigen. Und der Bereich Energie- und Umwelttechnik ist im Aufwind: Laut der aktuellen Konjunkturumfrage des Green Tech Valley unter steirischen und Kärntner Technologieunternehmen konnten die Betriebe den grünen Anteil ihrer Umsätze nominell um 22 Prozent auf insgesamt 7,6 Milliarden Euro steigern. „Das ist ein neuer Höchststand“, so Puttinger.

Auch die Hälfte der österreichischen grünen Start-ups sind Teil des Green Tech Valley. „Hier werden Netzwerke und Kooperationen vorangetrieben – mit dem Ziel, gemeinsam neue Lösungen für eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft zu realisieren.“ Betriebe, Forschende und Start-ups sollen sich gegenseitig befruchten. „Es sind Win-Win-Partnerschaften, die zu neuen Projekten führen. Und kleinere Unternehmen schaffen mithilfe der größeren den Schritt über die Grenzen in neue Märkte“, so Puttinger.

Warum ist gerade der Süden Österreichs so pionierfreudig und hat sich zum Technologie-Hotspot für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft entwickelt? Bernhard Puttinger zufolge sei auch die historische Entwicklung ein Faktor, der die Industrie im Land prägte. „Die Stahlkrise in den 1980er-Jahren wurde von vielen Unternehmen genutzt, um sich frühzeitig mit Green Tech als Zukunftsthema auseinanderzusetzen.“

Futter für Mikroorganismen

Doch wie realistisch sind die Visionen und Utopien der Studierenden? Beim Thema Kohlenstoffdioxid gibt es erfolgversprechende Ansätze. Sinkende CO2-Emissionen sind für den Kampf gegen den Klimawandel essenziell. Mehrere Start-ups arbeiten im Green Tech Valley beispielsweise an der Gewinnung von Proteinen aus CO2, die klimaintensiveres Tierfutter ersetzen können. Das Ziel: CO2 aus verschiedenen Quellen abzuscheiden, zu speichern und auch zu nutzen. Das zum Green Tech Valley gehörige Grazer Start-up Econutri hat in Kooperation mit dem Austrian Centre of Industrial Biotechnology eine Technik entwickelt, bei der schädliche Treibhausgase als Futter für Mikroorganismen dienen, um ein hochwertiges Protein herzustellen. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Es kann sowohl der weltweit steigende Proteinbedarf gedeckt als auch die CO2-Emission reduziert werden. Genutzt werden soll die Technologie für Tierfutter, menschliche Nahrungsmittel oder technische Proteine.

Im ersten Schritt will sich das Start-up aber auf Futtermittel konzentrieren, da es weniger Schritte in der Aufbereitung erfordere. „Unser Ziel ist es, dort anzusetzen, wo am meisten CO2 freigesetzt wird – und zwar direkt bei großen Industriebetrieben. Das CO2 würde vom Industriebetrieb direkt in die Econutri-Anlage laufen. Dadurch hat der Betrieb die Möglichkeit, seinen CO2-Ausstoß zu verringern“, so das Start-up. Für diese Entwicklung wurde das Unternehmen mit dem neuen Innovationspreis Steiermark ausgezeichnet.