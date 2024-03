Modegeschichte(n): Von der Fußnote zum Bestseller

Die Modeindustrie ist schnelllebig und volatil. Was heute en vogue ist, ist morgen schon wieder passé. Erfolg ist eine Frage der Flexibilität, Charakter eher von Nachteil. Es sei denn, man will die Moden überdauern – wie Birkenstock, ein 250 Jahre altes Unternehmen, das 1902 den ersten anatomisch geformten plastischen Leisten entwickelte.

Die Orthopädie sollte erst Mitte des 20. Jahrhunderts aufkommen, die Mediziner setzten auf Metalleinlagen, um kranke Füße zu behandeln. Konrad Birkenstock, Spross einer Schuhmacherdynastie, war von ersten wissenschaftlichen Theorien in der Schuhherstellung inspiriert. Als Nicht-Mediziner wurde er von der Ärzteschaft belächelt. Aber er verfolgte seine Idee unbeirrt weiter. Er entwickelte ein flexibles Fußbett, das aus Schichten von Jute, Kork und Latex aufgebaut war. Eine Konstruktion, die bis heute nahezu unverändert ist – nur die Materialien wurden etwas angepasst. So werden inzwischen fast ausschließlich wasserlösliche und lösungsmittelfreie Klebstoffe verwendet.

Der Schuh der Widerständigen

1963 ging die original Birkenstock-Fußbett-Sandale in Serienproduktion. In einer Branche, die sich über Eleganz definiert, war das relativ klobige Modell ein Außenseiter. Doch die erste Welle der Akzeptanz ließ nicht lange auf sich warten: 1966 brachte die Designerin Margot Fraser die Sandalen nach Kalifornien, wo sie „Birks“ genannt und zum Synonym der Hippiebewegung wurden. In den 1980er-Jahren entdeckten die Feministinnen das eigenwillige Schuhwerk. Und auch der Studienabbrecher Steve Jobs dürfte den ersten Macintosh in Birks entwickelt haben. Seine Arizona-Sandale blieb der Nachwelt erhalten und wurde im August 2023 um 220.000 US-Dollar versteigert.

In den 1990er-Jahren folgten erste Kooperationen mit der Modeindustrie – darunter auch große Marken wie Dior und Valentino. Der Kipppunkt war aber erst im Frühjahr 2013 erreicht, als das Pariser Modehaus Celine eine glamouröse Interpretation der Gesundheitssandale präsentierte: Das Fußbett war mit Nerz ausgelegt und die Riemen mit Glitzersteinen besetzt. Andere Modehäuser machten es nach. Ein Fashion Item und Must-have war geboren, der Siegeszug zum Trend-Schuh nicht mehr aufzuhalten. Zumal er gleichzeitig auch zur globalen Sandale für Menschen mit Haltung wurde, zum Schuh der wachsenden Gruppe der LOHAS, die ihren Lifestyle of Health and Sustainability im Fußbett aus nachwachsendem Kork verfolgen.

Eigentümerwechsel

Damals hätte Birkenstock die Aufnahme in den Mode-Olymp finanziell nicht mehr notwendig gehabt. Kurz zuvor war der ehemalige Sportjournalist Oliver Reichert als Unternehmensberater eingestiegen. Er erinnerte sich in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ an eine chaotische Struktur, eine zerstrittene Führung und ein Produkt, das sich trotzdem gut verkaufte. Reichert regte 2013 die erste Führungsetage an, deren Mitglieder nicht aus der Familiendynastie kamen. Die bisherigen Eigentümer – Alexander und Christian Birkenstock – zogen sich zurück und gaben in den Jahren darauf sukzessive Firmenanteile ab.

2021 wurde die Beteiligungsgesellschaft L Catterton – ein Private-Equity-Unternehmen, an dem auch der französische Luxuskonzern LVMH beteiligt ist – Mehrheitsgesellschafter. Mit dem neuen Investor will Birkenstock in Amerika und Asien expandieren – zwei Märkte, die schnelles Wachstum versprechen. Aber da der Tend zum Homeoffice die Nachfrage noch angetrieben hat, kann man im Moment kaum der Nachfrage am europäischen Markt nachkommen. Die aktuelle Produktionskapazität liegt bei 30 Millionen Paaren pro Jahr. Um auf 40 Millionen zu steigern, wurde unlängst eine neue Fertigung in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Nach eigenen Angaben produziert Birkenstock noch heute zu 95 Prozent in Deutschland.