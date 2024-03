Spielen für den Ernstfall

Das klingt trauriger als es ist. Denn ganz wird auf die Unterhaltung nicht verzichtet. Sie dient in dieser Hybridvariante aber vielmehr als Passepartout für ein modernes Info- und Edutainment. Gamification setzt nämlich auf den gezielten Einsatz spielerischer Elemente, um Dinge oder Zustände zu erklären, Verhalten zu ändern oder zumindest zum Nachdenken anzuregen. In Bologna gelingt das seit 2017 mittels der App „Bella Mossa“ („Gut gemacht“). Mit ihr können durch Gehen, Radeln oder Öffifahren Punkte gesammelt und gegen Rabatte in lokalen Geschäften eingetauscht werden. Social Scoring im sympathischen Italo-Kleid statt in chinesischer Überwachungsuniform. Das Mobilitätsverhalten rund um den historischen Altstadtkern hat sich dank der spielerischen Belohnungslogik der App jedenfalls positiv verändert.

„Um ins Handeln zu kommen, braucht es eine intrinsische Motivation“, sagt etwa Christian Schuldt, seit 2013 Studienleiter und Autor beim Zukunftsinstitut. Und das „gelingt am besten durch freiwillige und spielerische Angebote zum Mitmachen.“ Oder anders gesagt: Engagement funktioniert dann, wenn es auch Spaß macht. Gamification setzt hier an.

In der Vergangenheit stießen Value- und Greentertainment-Formate – selbst wenn sie konstruktive Lösungswege aufzeigten – immer auch auf die Hürde des „psychologischen (Klima-)Paradoxons“: Je mehr klimawissenschaftliche oder auch soziale Fakten vorgesetzt wurden, desto geringer war und ist die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler:innen oder Publikum selbst aktiv wurden. Die entertainisierte Faktenvermittlung reicht also nicht, um im großen Maßstab Verhaltensänderungen zu bewirken.

Leben retten oder gleich die ganze Welt?

Ähnliches hatte die auf Augmented (AR) und Virtual Reality (VR) spezialisierte Wiener Agentur Vrisch mit ihrem VR-Spiel „Jede Dose zählt“ im Sinn: Müllsammeln – aber richtig. Ebenfalls verhaltensändernd wirken soll in einem ganz anderen Milieu „Kampf dem Cholesterin“: Der Spieltitel ist Programm. Und „Vrisch“-Gründer und Geschäftsführer Axel Dietrich weiß auch von neuen AR-Spielen für Lawinensuchtrainings der Bergrettung zu berichten.

Lassen sich mit Spielen demnach ein gesunder Lebenswandel lernen oder Personen retten, vielleicht sogar die Welt? Menschen ein Stück verständnisvoller zu machen, könnte sich zumindest ausgehen. Denn Spiele ermöglichen es, in die Rolle eines anderen zu schlüpfen, die Welt mit dessen Augen zu sehen und zu erleben. Im besten Fall funktionieren Spiele so als Startrampe Richtung mehr Empathie. Darauf zielt etwa „Path out“ ab, ein vom Wiener Game-Studio Causa Creations in Zusammenarbeit mit der UNESCO entwickeltes Spiel, bei dem im Stil eines Mangas eine Fluchtgeschichte erzählt wird. Den Plot liefert die aktuelle Nachrichtenlage: In dem interaktiven Spiel gilt es, aus dem Bürgerkriegsland Syrien in die Türkei zu gelangen. Idealistisches Ziel des auf der wahren Biografie eines Vertriebenen aufgebauten Games: ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie sich Flucht und die damit verbundenen Gefahren anfühlen, und Verständnis zu erzeugen für die komplexen, individuellen Schicksale hinter den als „Flüchtlinge“ etikettierten Menschen.

Brennpunktthemen im Fokus

Das Spiel gibt es mittlerweile auch als Unterrichtsmaterial für Schulen. Causa Creations, ein Kreativteam rund um den gelernten Schauspieler und Choreografen Georg Hobmeier, arbeitet regelmäßig mit NGOs und Forschungsinstitutionen zusammen, um Erlebniswelten rund um gesellschaftliche Brennpunktthemen zu kreieren. So hat man auch schon mit Global2000 kooperiert, um Schüler im Mixed-Reality-Prinzip mit „Rising Tide“ spielerisch für den Klimawandel zu sensibilisieren. Und in Chemnitz schaffte man es mit der App „Glasfäden“, interaktive Einblicke in die Geschichte jener 90.000 Vietnamesen zu liefern, die vor 40 Jahren als Gastarbeiter in die damalige DDR kamen.