„Unsere Ernährung muss zukunftsfitter werden“

profil Extra: Was würden Sie aktuell als wichtigste nachhaltige Entwicklung in der Ernährungskultur beschreiben?

HANNI RÜTZLER: Dass wir „Peak Meat“ erreicht haben und Fleisch die Pole-Position auf unseren Tellern einbüßen wird. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber es hat in Teilen der Gesellschaft schon begonnen – und es zeichnen sich viele Alternativen ab, im Supermarkt, in den Laboren, nicht zuletzt auch in der gehobeneren Gastronomie. Viele Start-ups und innovative Netzwerke versuchen, Landwirtschaft und Esskultur entlang des ganzen Foodsystems nachhaltiger zu gestalten. Uns fehlt im Moment noch oft die Fantasie, was wir essen können, wenn wir weniger Fleisch konsumieren wollen. Die Flexitarier:innen, also Personen, die Fleisch mögen, aber nicht mehr jedes, sind für mich als Trendforscherin schon im Mainstream gelandet. Das Motto ist, bewusster Fleisch zu essen – nicht mehr so billig, weniger häufig. Und offen zu sein für Alternativen. Nur das Fleisch oder den Speck wegzulassen, ist sicher zu wenig. Die Top-Gastronomie ist hier hochgradig innovativ. Innovative Köchinnen und Köche sind für die Weiterentwicklung des Geschmacks ganz wichtig – und da gibt es wunderbare Köpfe, die tolle Entwicklungsarbeit leisten.

Fast jedes traditionell österreichische Gericht hat Fleisch als Basis. Wie kann sich fleischlos in der Breite durchsetzen?

In der städtischen Gastronomie wird das vegetarische Speisenangebot immer größer und vielfältiger, auch weil es internationaler ist. Am Land beobachte ich mitunter eine – auch politisch forcierte – Trotzhaltung. Diese Ignoranz gegenüber neuen Entwicklungen gibt mir zu denken. Schade, dass wir in Österreich, wo wir uns doch als Genussland verstehen, meinen, alle mit einem „traditionellen“ Angebot glücklich zu machen – und dabei die Chance verpassen, unsere Esskultur zukunftsfitter zu machen. Wir haben jahrzehntelang die Fleischproduktion gefördert. Diese zeigt jetzt eindeutig ihre Schattenseiten. Und darauf müssen wir reagieren. Man darf nicht alles an die Endkonsumentinnen und -konsumenten delegieren und auch nicht an einzelne Produzentinnen und Produzenten. Wir können nicht nur gegen Fleisch agieren, sondern müssen aktiv Alternativen fördern.