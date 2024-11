NOVOMATIC errichtet die konzernweit größte Photovoltaik-Anlage

Der internationale Gaming-Technologie­konzern NOVOMATIC setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit mit der Errichtung seiner größten Photovoltaik-Anlage am Headquarter in Gumpoldskirchen, Niederösterreich. Die Anlage umfasst über 4600 Solarpaneele auf einer Fläche von rund 20.000 m². Jährlich werden mit der PV-Anlage in der Größe von drei Fußballfeldern rund 2 Millionen Kilowatt­stunden Strom erzeugt. Damit kann ein erheblicher Anteil des Energie­bedarfs des Unternehmens an diesem Standort emissionsfrei gedeckt werden.

Ein Beitrag zur CO2-Reduktion

Die erzeugte Energie wird nicht nur für den Betrieb der Büro- und Produktionsanlagen genutzt, sondern fließt auch in die eigens installierten Ladestationen für den elektrischen Fuhrpark. Durch diese Installation reduziert NOVOMATIC seinen ökologischen Fuß­­­­­abdruck um über 1100 Tonnen CO2 pro Jahr – eine Summe, die der CO2-Kompensation von etwa 90.500 Bäumen entspricht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-­Leitner betonte bei der Eröffnung: „Niederösterreich ist Vorreiter im Ausbau der Windenergie und Photovoltaik. Das erreichen wir, weil viele Betriebe ihren Beitrag leisten und in erneuerbare Energien investieren.“