Transformation als Chance – Der Fahrplan in eine nachhaltige Zukunft

Unsere Wirtschaft befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Seit der Einführung der EU-Taxonomie-Verordnung und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sind österreichische Unternehmen verpflichtet, detaillierte Informationen zu ihren nachhaltigen Geschäftsaktivitäten offenzulegen.

Dies umfasst insbesondere Umweltfaktoren (Angaben zum Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen, Wasser- und Ressourcennutzung), soziale Aspekte (Maßnahmen zur Förderung von Diversität, Arbeitnehmerrechten und sozialen Belangen) sowie den Bereich der Governance (Unternehmensführung, Anti-Korruptionsmaßnahmen und ethische Geschäftspraktiken).

Was kann Weiterbildung im Bereich ESG leisten?

Weiterbildung in diesem Bereich ist unerlässlich, denn sie ermöglicht es Unternehmen einerseits den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Andererseits können so auch Wettbewerbsvorteile erzielt werden, indem nachhaltige und verantwortungsbewusste Geschäftsmodelle entwickelt und umgesetzt werden.

Weiterbildung hilft außerdem dabei, die Transparenz und Glaubwürdigkeit von Berichten zu erhöhen, was wiederum das Vertrauen von Investor*innen, Kund*innen und anderen Stakeholder*innen stärkt. Sie befähigt Mitarbeitende, sich kontinuierlich über die neuesten Entwicklungen und Best Practices zu informieren und diese in den Unternehmensalltag zu integrieren.

Quality Austria Academy bietet die ideale Weiterbildung im Bereich Umwelt & ESG für Ihre Mitarbeiter*innen:

Umweltbeauftragte*r – Kompakt

>> Nächster Kursstart: 04.12.2024, Quality Austria Academy Wien

Circular Globe Transformation Coach

>> Nächster Kursstart: 16.01.2025, Quality Austria Academy Wien

Systembeauftragte*r Umwelt

>> Nächster Kursstart: 27.01.2025, Quality Austria Academy Wien

Sustainability und ESG Manager*in

>> Nächster Kursstart: 24.02.2025, Quality Austria Academy Linz