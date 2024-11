Verpackung neu gedacht: L’Oréals Weg zu nachhaltiger Schönheit

Ein Blick ins Badezimmer genügt: Zahnpasta, Shampoo, Cremes – die Regale sind gefüllt mit Kosmetikprodukten. Doch eines bleibt am Ende meist zurück: Verpackungsmüll. In Österreich nimmt die Schönheitspflege einen festen Platz im Alltag ein. Laut einer aktuellen Studie des Consumer Panel Austria gaben österreichische Haushalte 2023 durchschnittlich 229 Euro für Kosmetik- und Pflegeprodukte aus. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zunehmend wichtige Rolle, wie die Global Sustainability Study 2021 zeigt: 30 % der österreichischen Konsument:innen gaben darin an, immer nachhaltige Alternativen zu wählen, wenn diese verfügbar sind.

Der Wandel hin zu mehr Verantwortung ist in der Kosmetikbranche längst spürbar. Auch L’Oréal hat sich, als eines der führenden Unternehmen der Branche, ehrgeizige Ziele gesetzt: Mit innovativen Verpackungslösungen und strategischen Partnerschaften will das Unternehmen weltweit einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von Verpackungsmüll leisten – sowohl global als auch hier in Österreich.

Globale Strategie und lokale Umsetzung

„Als Marktführer sehen wir uns auch als Wegbereiter, der die Branche zu mehr Nachhaltigkeit motiviert und positive Veränderungen aktiv unterstützt“, erklärt Dr. Kiri Trier, Sustainability General Manager bei L’Oréal DACH: „Unser Ansatz beginnt bereits mit einem Umdenken im Design.“ Die L’Oréal Gruppe verfolgt das Ziel, bis 2030 alle Plastikverpackungen aus recycelten oder biobasierten Materialien herzustellen.

In Österreich zeigt sich dieser Ansatz bereits in den Regalen: Refill-Alternativen ermöglichen es Verbraucher:innen, Produkte wie Shampoos oder Parfums umweltfreundlich nachzukaufen. L’Oréal-Marken wie Kérastase, Yves Saint Laurent oder Lancôme setzen dabei auf Nachfülllösungen, die bis zu 80 % weniger Plastik verbrauchen.