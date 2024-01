Corona-Impfung: Wurde die Öffentlichkeit wirklich belogen?

Die Empörung kannte kaum Grenzen. Rechtsgerichtete europäische Politikerinnen und Politiker trommelten jüngst in Presseaussendungen und auf Social Media, sie seien auf einen Skandal gigantischen Ausmaßes gestoßen. „Spätes EMA-Geständnis beweist, dass Corona-Impfung nie vor Ansteckung schützte“, betitelte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak eine Presseaussendung vom 3. Dezember. Es sei nun amtlich, so Kaniak weiter, dass „Schikanen wie 3G und der Lockdown für Ungeimpfte niemals der Eindämmung des Virus dienen konnten“.

Dagmar Häusler von der ursprünglich vor allem als Impfgegnerpartei in Erscheinung getretenen MFG Österreich witterte eine „politische und rechtliche Bombe“. Alle Covid-Maßnahmen hätten auf „Lüge und Täuschung“ beruht. Denn: „Nun bestätigt die EMA: Es gab nie einen Wirkstoff, mit dem man die Übertragung hätte verhindern können.“

Manche Medien übernahmen das Skandalgeschrei unreflektiert. „EMA enthüllt ‚schockierende Fakten‘: War die Corona-Impfkampagne berechtigt?“, schrieb die „Berliner Zeitung“. Die Schweizer „Weltwoche“ setzte mühelos eins drauf und textete: „Europas oberste Medizinbehörde entlarvt die Covid-Impfung als Farce – und keiner regt sich auf.“ Der Autor schwang sich zu kühnen Superlativen auf und fuhr fort: „Es ist wahrscheinlich der größte Skandal, den die Welt je gesehen hat.“

Schockierende Fakten? Kaum

Der größte Skandal aller Zeiten, und die Welt hätte davon (ohne den heroischen Einsatz der FPÖ und ähnlich gesinnter Parteien) nichts mitbekommen? Eher nicht. Die zitierten Äußerungen und Schlagzeilen haben eines gemeinsam: Sie sind allesamt falsch. Die EMA, die European Medicines Agency, hat kein Geständnis abgelegt und auch keine „schockierenden Fakten“ enthüllt. Von „Lüge und Täuschung“ kann keine Rede sein, und es existiert sehr wohl ein Wirkstoff, der Übertragungen verhindern kann. Kurz: Es hat sich durch die vermeintlichen Enthüllungen an der bisherigen Sachlage zum Thema Covid-Impfungen nichts geändert.

Aber der Reihe nach: Am 18. Oktober beantwortete die Medizinbehörde EMA, die auf europäischer Ebene für die Zulassung und Prüfung von Arzneimitteln zuständig ist, eine Anfrage von acht Mitgliedern des EU-Parlaments. Darunter waren der Niederländer Marcel de Graaff, ein Weggefährte von Geert Wilders, zwei AfD-Abgeordnete und Virginie Joron, Politikerin des Rassemblement National. Die Fragen bezogen sich auf Covid-Impfstoffe wie die beiden Produkte „Comirnaty“ und „Spikevax“.

Das Antwortschreiben ist sehr ausführlich, umfasst sieben Seiten und zahlreiche Literaturverweise. Herausgegriffen und skandalisiert wurde jedoch besonders ein Satz. Er lautet: „You are indeed right to point out that COVID-19 vaccines have not been authorized for preventing transmission from one person to another.“ Die EMA pflichtet also bei, dass die Covid-Impfstoffe nicht für den Zweck zugelassen wurden, Übertragungen des Virus zu verhindern.

Ist das ein „spätes Geständnis“? Gibt die EMA plötzlich und erst durch hartnäckiges Nachbohren der Parlamentsmitglieder zu, dass die Impfstoffe für einen ganz anderen Zweck zugelassen wurden als ursprünglich behauptet? Wurde die europäische Öffentlichkeit jahrelang über Funktion und Nutzen der Präparate getäuscht und belogen? Nein, keineswegs. Die EMA fasst in ihrem Antwortschreiben schlicht zusammen, was immer schon klar, bekannt und von Anfang an geplant war: Kriterien für die Zulassung waren der Schutz vor einer Erkrankung sowie die Sicherheit der Impfstoffe. Die Frage einer Übertragbarkeit von Person zu Person war ebenso wenig Thema der Zulassungsstudien wie der Umstand, ob die Impfung davor schützt, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzustecken.

Längst bekannte Informationen

FPÖ-Sprecher Kaniak begehrt nun in seiner Aussendung zu wissen, seit wann diese Information vorgelegen sei. Die Antwort darauf ist einfach: seit dem 31. Dezember 2020. An diesem Tag erschien – frei zugänglich im Internet – im Fachjournal „New England Journal of Medicine“ die komplette Zulassungsstudie für den Impfstoff BNT162b2, heute unter dem Markennamen „Comirnaty“ bekannt und von BioNTech/Pfizer hergestellt. Der Titel der Studie lautete: „Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine“. Hier ein Auszug daraus: