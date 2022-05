Der heilige Martin war sozialistischer als Nehammer denkt

Die Antwort: Die Ausrüstung eines römischen Soldaten gehörte zur einen Hälfte diesem selbst und zur anderen Rom. Nun könnte Nehammer argumentieren: Eben! Martin hat seinen Anteil am Mantel verschenkt und den römischen aus Respekt gegenüber fremden Eigentum behalten. Weil er eben kein Sozi ist! Ein Sozi-Anwalt würde allerdings einwenden: Martin und Rom sind jeweils Miteigentümer des Mantels, daher können sie über diesen nur gemeinsam verfügen. Indem Martin den Mantel zerteilte und dadurch zerstörte, hat er seinen Miteigentümer geschädigt und eventuell sogar eine Straftat begangen. Nach ÖVP-Verständnis tun so etwas nur Linke. Ein Bürgerlicher hätte um Erlaubnis gefragt, bevor er etwas verschenkt, was ihm nur teilweise gehört.

Fazit

Bei Martin könnte es sich – in Nehammers Logik – auch um einen Sozialisten handeln, der das Geld anderer verteilt und dafür gefeiert wird, ironischerweise bevorzugt von bürgerlichen Katholiken. Als Bischof von Tours legte sich Martin obendrein mit Staat und Vermögenden an, war also eher ein Linkskatholik. Karl Nehammers Behauptung vom ÖVP-Parteitag, Martins gute Tat sei das Gegenteil von Sozialismus, ist somit irreführend.