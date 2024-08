Faktencheck: Ist das österreichische Budget-Defizit wirklich fast so groß wie in Großbritannien?

Beim österreichischen Budget ist Feuer am Dach, warnt Beate Meinl-Reisinger im ORF-Sommergespräch – und kritisiert die Untätigkeit der Regierung: „Wir haben mittlerweile eine Situation, wo wir massiv steigende Staatsausgaben haben. Wir haben einen Schuldenberg, der gigantisch ist.“

Aber die Feuerwehr steht in der Erzählung von Beate Meinl-Reisinger schon bereit. Die Neos liebäugeln schließlich mit dem Finanzministerium: „Es wäre ganz gut, wenn es jemanden gäbe, der wirklich den Mut hat für strukturelle Reformen und damit auch die klare Ansage, dass die Bürgerinnen und Bürger steuerlich entlastet werden in Österreich. Die Steuern müssen runter“, so Meinl-Reisinger im Sommergespräch.

Um die missliche Budgetlage in Österreich zu verdeutlichen, zieht die Neos-Chefin dann einen Vergleich mit Großbritannien. Dort habe der neue Premierminister Keir Starmer verkündet, das Land sei „broke and broken“ – und das „bei einem Budgetdefizit von umgerechnet 26 Milliarden Euro, und wir haben 21 Milliarden.“ Meinl-Reisinger kritisiert also die Untätigkeit Karl Nehammers, während in Großbritannien schon bei vergleichsweise niedrigen Zahlen Maßnahmen angekündigt werden: „In Großbritannien sagen sie bei 26 Milliarden Euro, bei einer Wirtschaftsleistung, die siebenmal so groß ist und knapp 70 Millionen Einwohnern, wir müssen jetzt wirklich etwas tun.“