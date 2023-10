Faktencheck: Warum es bis Jahresende keine 100 Kassen-Ordis geben wird

Der Gesundheitsminister wird grantig, sagt er – wenn jemand in Abrede stellt, dass die im Sommerministerrat angekündigte Gesundheitsreform ein „großen Wurf“ sei. Tatsächlich waren die von Johannes Rauch (Grüne) präsentierten Maßnahmen für das Gesundheitssystem sehr ambitioniert: Hundert neue Kassen-Ordinationen sollten bis Ende des Jahres finanziert werden, hieß es in einem von den Grünen ausgesandten Newsletter.

Die gesetzliche Grundlage für die Gesundheitsreform fehlt nämlich nach wie vor, bis jetzt wurde also noch keine einzige neue Kassenarztstelle geschaffen. Über den Ministerratsvortrag wurde noch nicht im Parlament abgestimmt, der versprochene Startbonus von 100.000 Euro für neue Ärzte soll aber zumindest rückwirkend bis zum 1. August gelten, so das Gesundheitsministerium, das außerdem davon ausgeht, „dass die Verkündung des Startbonus bereits eine entsprechende Anreizwirkung auf Ärztinnen und Ärzte hatte.“

Ein Rundruf bei den neun Landes-Ärztekammern zeigt: Der Effekt, den das Gesundheitsministerium vermutet, ist derzeit nicht unbedingt ersichtlich. Mit Anfang Oktober haben beispielsweise in Vorarlberg sieben neue Kassenärzte einen Vertrag unterschrieben, bei allen handelt es sich um Nachbesetzungen. In Niederösterreich gab es am 1. Oktober genau gleich viele Kassenordinationen wie am 1. Juli – die Verträge werden in der Regel zum Quartalsbeginn geschlossen – und in Oberösterreich gab es im Oktober fünf Kassenärzte mehr als noch im Juli.

Das sind aber nicht die versprochenen „neuen Stellen“. Ausschreibungen und Besetzungen von Kassenarztstellen erfolgen nämlich nach einem zwischen ÖGK und Ärztekammer vereinbarten Plan, in dem die Anzahl der Arztstellen nach regionalem Bedarf festgehalten werden. Laut Ärztekammer waren mit Stand Ende Juni gut 280 dieser Stellen unbesetzt. In den Bundesländern kamen nun zwar einige dazu, die hundert neuen Stellen des Gesundheitsministers sollen jedoch außerhalb dieses Plans geschaffen werden. Heißt: Zu den ohnehin schon aktuell unbesetzten Stellen kommen noch einmal hundert dazu, wie Günter Atzl, der Kammeramtsdirektor der Ärztekammer Tirol, kritisiert: „Wir brauchen keine neuen offenen Stellen, davon haben wir genug.”