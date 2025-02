Finanzausgleich: Das Märchen von der „benachteiligten“ Steiermark

Trotz eines milliardenschweren Budgetlochs in Windeseile zur Regierungsübereinkunft? FPÖ und ÖVP haben es in der Steiermark vorgemacht. Von der Landtagswahl am 24. November 2024 vergingen nur zwei Wochen bis zur Präsentation des Regierungsprogramms. Das war auch deshalb möglich, weil es sich Blau und Schwarz in der Steiermark einfacher gemacht haben als die Koalitionsverhandler auf Bundesebene. Denn sie haben die Diskussion, wie sie die 6,4 Milliarden Euro Schulden der Steiermark abbauen wollen, ausgespart.

Dass gespart werden muss, darüber sind sich Freiheitliche und Volkspartei zwar einig, doch auch mehr als zwei Monate nach der Angelobung der Regierung gibt es noch keine Details dazu, welche Bereiche von Kürzungen betroffen sein könnten. In Interviews äußerte ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl vielmehr eine einnahmenseitige Idee zur Sanierung des Budgets: „Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, über Jahrzehnte fortgeschrieben, dass die Steiermark hier (beim Finanzausgleich, Anm.) benachteiligt ist“, sagte sie in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“. Sie wolle sich dafür auch Verbündete in anderen Ländern suchen.

Der Finanzausgleich regelt, wie die Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt werden. Wird die Steiermark dabei benachteiligt?

Der milliardenschwere Verteilungsmechanismus des Finanzausgleichs ist komplex. Bund, Länder und Gemeinden verhandeln in der Regel alle fünf bis sechs Jahre, wer wie viel vom Steuerkuchen bekommt. Die jüngste Einigung gilt für die Jahre 2024 bis 2028. Dabei wurde auch definiert, wofür es Zusatzgelder gibt – im aktuellen Finanzausgleich etwa für den Ausbau der Kinderbetreuung.

Karoline Mitterer vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) hat berechnet, wie viel die Bundesländer pro Einwohner bekommen. Die aktuellsten verfügbaren Zahlen stammen aus dem Jahr 2022. Bei diesen sogenannten Landesertragsanteilen gibt es keine großen Unterschiede zwischen den neun Ländern. Die Steiermark liegt im Mittelfeld, nur knapp unter dem österreichweiten Durchschnitt. Der Leiter des Büros des Fiskalrates, Bernhard Grossmann, kommt mit Blick auf die Zahlen zum Schluss: „Wenn ich mir den Steuerkuchen und die Verteilung des Finanzausgleichssystems anschaue, sehe ich das Argument nicht, warum die Steiermark da schlechter aussteigen sollte.“