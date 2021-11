Kickl-Irreführungen zu Vollimmunisierung: „Brandgefährlich“

Am Donnerstag wurde mit 11.975 Corona-Neuinfektionen der Höchststand seit Pandemiebeginn erreicht. In der vergangenen Woche gab es beinahe täglich neue Infektionsrekorde – und das obwohl man sich gratis impfen lassen kann. Im Kampf gegen die vierte Welle beschlossen Bundes- und Landesregierungen 2G-Regelungen, verstärkte Auffrischungs-Impfungen und eine flächendeckende FFP2-Maskenpflicht. Wien reagiert mit dem dritten Stich für alle, die schon sechs Monate geimpft sind, und Off-Label-Impfungen für Kinder. Maßnahmen, die gar nicht nötig wären, glaubt man Herbert Kickl, der zuletzt mehrfach betonte, dass eine Vollimmunisierung durch Covid-Impfungen nicht erreicht werden könne.

Ist Kickl der bessere Mediziner?

„Herr Doktor Kickl ordiniert gerne, ist aber kein Arzt“, sagt Infektiologe Herwig Kollaritsch, Mitglied des österreichischen nationalen Impfgremiums, gegenüber faktiv. „Er geht davon aus, dass eine Impfung eine sterilisierende Immunität herstellt. Wir haben von Anfang an gewusst, dass die Impfung keine 100-prozentige Wirksamkeit hat, Ausreißer gibt es immer. Die meisten Impfungen bieten nur einen relativen Schutz.“ In der Fachwelt spreche man eher von einer Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfungen, wobei man sich noch nicht ganz sicher sei, ob die dritte Impfung im Fall von Covid-19 noch zur Grundimmunisierung gehört oder schon einer Auffrischungsimpfung gleichkommt. „Vollimmunisierung“ sei eigentlich kein medizinischer Fachterminus, meint Kollaritsch. „Der Begriff suggeriert etwas, das de facto nicht möglich ist. Es ist falsch, wenn man als medizinischer Laie davon ableitet, dass man zu 100% geschützt ist.“ Wenn man von Vollimmunisierung spreche, sei eigentlich gemeint, dass alle empfohlenen Dosen eines Impfstoffes erhalten wurden. „Wie gut die Immunreaktion darauf ist, hängt aber von verschiedenen Faktoren ab und variiert im Einzelfall.“

Im Prinzip sind die Impfstoffe aber wirksam, meint der Mediziner. „Die Durchbrüche gibt es, weil das Virus sich erlaubt hat, zu mutieren. Wenn noch die Alpha-Variante dominant wäre, müsste man noch nicht über einen Drittstich nachdenken.“ Kollaritsch sieht bei Impfdurchbrüchen zwei große Risiko-Gruppen: 19- bis 49-Jährige, die mit dem generell weniger wirksamen Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, sowie Impflinge der ersten Stunde, bei denen die Wirkung mittlerweile schon wieder nachlässt. „Trotzdem gibt es kaum doppelt geimpfte Todesfälle. Wenn das passiert, sind es meistens Hochrisikopatienten, die Immunsuppressiva nehmen oder schwere Erkrankungen haben, bei denen der Impfstoff von vornherein schlechter funktioniert hat.“

Der Epidemiologe Gerald Gartlehner ist nicht ganz so streng mit Kickl, hat aber ebenfalls Einwände: „Ganz falsch ist das nicht, es gibt tatsächlich gerade eine große Debatte darüber, ob zwei Impfungen eine Vollimmunisierung sind. Aber auch wenn die Aussage nicht ganz falsch ist – die Forderung nach 100-prozentiger Wirksamkeit ist eine Illusion.“ Auch Gartlehner erklärt, dass die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen an sich nichts Ungewöhnliches wäre. Ob nach der dritten nicht vielleicht auch noch eine vierte Impfung notwendig sein wird, würde er noch nicht ausschließen. „Das ist bei allen Impfungen, die keine Lebendimpfungen wie Mumps, Masern oder Röteln sind, eigentlich normal. Uns fehlen aber einfach noch die Daten, um zu wissen, wie groß diese Auffrischungs-Intervalle sein könnten.“

Wie sieht es das Gesundheitsministerium?

Die aktuelle Definition laut Gesundheitsministerium: Nach zwei Dosen ist eine „Impfserie“ abgeschlossen. Eine weitere Dosis wird sechs Monate nach dem Zweitstich empfohlen, dann gilt die „Grundimmunisierung“ als erledigt. Kommt es nach der ersten vollständigen Impfserie mit zwei Impfungen zu einem Impfdurchbruch, wird aktuell keine dritte Impfung empfohlen. „Die Nomenklatur wurde in den letzten Wochen aufgrund der sich verändernden Rahmenbedingungen kontinuierlich angepasst“, heißt es dazu aus dem Ministerium. Die Definition der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) lautet jedoch nach wie vor: Vollständige Impfung = abgeschlossene Impfserie (zwei Dosen bei Moderna, BioNTech, AstraZeneca bzw. eine Dosis bei Janssen/Johnson&Johnson). So spiegelt es sich auch in den offiziellen Corona-Zahlen der AGES wider.

Ein Blick auf die 7-Tages-Inzidenzen gibt Aufschluss darüber, wie groß der Unterschied im Infektionsschutz zwischen vollständig Geimpften und nicht vollständig Geimpften ist. In der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen kommt man bei den vollständig Geimpften auf eine Inzidenz von 355,4 (pro 100.000 Menschen), während sie bei den nicht vollständig Geimpften 1430,7 beträgt (Stand 8.11.2021). Wenn man sich nur die tatsächlich symptomatischen Fälle anschaut, kommt man bei den vollständig Geimpften in der gleichen Altersgruppe auf eine 7-Tages-Inzidenz von 176,4. Bei den nicht vollständig Geimpften ist sie mit 511,7 fast dreimal so hoch. (Stand 4.11.2021)