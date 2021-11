Rechtsextremismus-Bericht: FPÖ-Attacke gegen DÖW ohne Beleg

Die rechtsextreme Szene in Österreich ist aktiv – und gefährlich: Mit Martin Sellner kommt einer der führenden Köpfe der europäischen Identitären Bewegung aus Österreich, er erhielt bekanntlich eine Spende von einem rechtsterroristischen Attentäter aus Christchurch, der 2019 51 Menschen umgebracht hat. Sellner beteuert zwar, von den Anschlagsplänen nichts gewusst zu haben. Doch auch andere Ermittlungsergebnisse der Polizei geben Grund zur Beunruhigung: Erst am 9. November 2021 wurde bekannt, dass bei einer Hausdurchsuchung in Niederösterreich in der Neonaziszene eine große Anzahl an illegalen Waffen, über 1.200 kg Munition, eine Handgranate, Rohrbomben, Schwarzpulver und NS-Devotionalien sichergestellt wurden.

Rechtsextremismus ist also ein Problem in Österreich. Und es wird immer größer, wie eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums vom August 2021 zeigt: 443 rechtsextreme, rassistische, islamfeindliche und antisemitische Tathandlungen wurden allein von Jänner bis Ende Juni in Österreich erfasst. 2020 waren es im selben Zeitraum noch um über hundert weniger. Um diesem Phänomen zu begegnen und rechtsextreme Tendenzen frühzeitig zu erkennen, will die Bundesregierung einen Rechtsextremismusbericht einführen, der ab 2021 jährlich erscheinen soll.

Expertinnen, Historiker, Wissenschafter und – fast – alle Parlamentsparteien unterstützen das Vorhaben. Nur nicht die FPÖ. Sie reitet Attacken gegen das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), das von Innen- und Justizministerium mit dem Bericht beauftragt wird. Dabei haben die Freiheitlichen die Fakten allerdings nicht wirklich auf ihrer Seite.

Rechtsextremismusbericht einst von Schwarz-Blau abgeschafft

Der geplante Rechtsextremismusbericht soll Erscheinungsformen und nachrichtendienstliche Erkenntnisse über die rechtsextreme Szene abbilden. Bis 2002 erschien so ein Report über die Rechten in Österreich jährlich, dann drehte die damalige schwarz-blaue Regierung den eigenständigen Bericht ab. Seither wird er als Teil des Verfassungschutzberichts vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) herausgegeben – und legte den Fokus auf eine rein quantitative Auswertung der Extremismusforschung. Die Neuauflage des Rechtsextremismusberichts soll, so der Plan der türkis-grünen Regierung, nun „einen umfassenden systematischen Überblick über Aktivitäten und Verknüpfungen in Österreich und Europa“ geben und so etwa auf rechtsextremistische Organisationen, Gruppierungen und Veranstaltungen aufmerksam machen. Das DÖW, das seit Jahrzehnten zu historischem Nationalsozialismus sowie den modernen Erscheinungsformen von Rechtsextremismus forscht, soll daran zentral mitwirken. Von der FPÖ wird der 1963 von Widerstandkämpfern und Wissenschaftern gegründete Verein allerdings regelmäßig heftig kritisiert – so auch jetzt. Schließlich hat das DÖW auch schon den einen oder anderen rechtsextremen Ausritt innerhalb der FPÖ dokumentiert.

„Ungeheuerliche Vorgangsweise“

Den Extrabericht zu Rechtsextremismus in Kooperation mit dem DÖW sieht die FPÖ als „Beispiel für die Symbolpolitik von ÖVP und Grünen“. Als „ungeheuerliche Vorgangsweise“ wird in einer Aussendung vom 7. September 2021 bezeichnet, dass das DÖW als privater Verein dabei „einen Zugang zu den Daten vom Innen- und dem Justizministerium“ bekomme. FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Justizsprecher Harald Stefan fragt sich außerdem: „Was wird dann noch alles von ÖVP und Grünen in private Hände gelegt? Wird das dann auch bei der Strafverfolgung so gehandhabt?“ Schließlich bilanziert der FPÖ-Mandatar: „Es kann einfach nicht sein, dass man in einem solchen sensiblen Bereich, der ins Strafrecht reicht, einen privaten Verein einsetzt, der als eine Art private Strafverfolgungsinstitution Informationen über Bürger einholen kann.“