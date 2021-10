Koglers Klimaschutzbehauptung: Österreich, Pionier bei der CO2-Bepreisung?  

Werner Kogler muss sich rechtfertigen. Die ökosoziale Steuerreform, das Prestigeprojekt der Grünen, wird kritisiert – vor allem von der eigenen Klientel. Nicht verwunderlich also, dass der grüne Vizekanzler ausrückt und medienwirksam versucht, Österreichs Rolle als Pionier in Sachen CO2-Bepreisung darzustellen. Dabei bedient er sich gerne Formulierungen mit Superlativen – vor allem im Vergleich mit anderen EU-Staaten.

„Als eines der ersten Länder in der Europäischen Union führt Österreich die CO2-Bepreisung ein“, erklärte Werner Kogler bei der Präsentation der ökologisch-sozialen Steuerreform am 3. Oktober 2021. Am darauffolgenden Tag betonte der Vizekanzler im Ö1-Morgenjournal: „Da ist Österreich in der Europäischen Union bei den Wenigen, die eine solche CO2-Bepreisung überhaupt einführt.“ Tatsächlich ist diese Darstellung unzutreffend. Die Ökonomin Claudia Kettner vom WIFO stellt klar: „Österreich liegt im Hinblick auf die CO2-Bepreisung im Mittelfeld.“ Denn: Der CO2-Preis habe etwa in Skandinavien schon eine lange Tradition, so Kettner. Ein Blick auf die Daten der Weltbank zeigt: Finnland war 1990 das erste Land der EU mit einem CO2-Preis, Schweden folgte 1991. Ein Jahr später führte auch Dänemark eine CO2-Bepreisung ein. In den Jahren seither kamen - in jeweils sehr unterschiedlicher Ausgestaltung hinsichtlich Preis und Reichweite - Slowenien, Estland, Lettland, Irland, Portugal, Frankreich, Spanien, die Niederlande, Luxemburg und Deutschland dazu (siehe Grafik). Österreich ist also keineswegs unter den ersten Ländern der EU mit CO2-Bepreisung.