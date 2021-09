Laut „Wochenblick“ droht noch 2021 ein Finanzcrash

„Was wird uns verschwiegen? Was kommt auf uns zu? Was können wir tun?“ Diese Fragen zieren das Cover der Spezialausgabe „Corona-Crash 2021“ des FPÖ-affinen Magazins „Wochenblick“. Die Antworten werden im Inneren des 108-seitigen Druckwerks auch prompt geliefert: 2021 komme der „Kollaps“ unseres Euro- und Wirtschaftssystems. „Die schlimmste Wirtschaftskrise, die wir je erlebten, liegt vor uns“, heißt es. Und: „Nach der Rücknahme der Corona-Maßnahmen wird es nicht mehr wie davor.“ Experten schütteln angesichts dieser Ansagen den Kopf. Auch die Zahlen anerkannter Forschungseinrichtungen zeichnen ein anderes Bild.

Die „Wochenblick“-Redaktion warnt immer wieder vor einem Zusammenbruch der Wirtschaft. Corona sei nicht Ursache, sondern nur „Sündenbock“, schreibt das rechtslastige Medium. Vielmehr seien falsche politische Maßnahmen der letzten Jahre schuld am „Desaster“. Um den „Wochenblick“-Leserinnen und -Lesern dieses Narrativ näher zu bringen, wurde Anfang dieses Jahres sogar ein Sonderheft herausgebracht, das inzwischen bereits in dritter Auflage erschienen ist und neben abstrusen Mythen zur Corona-Impfung den angeblich bevorstehenden Finanzcrash in all seinen Dimensionen erläutert. Unter dem Titel „Der Corona-Crash lässt sich nicht mehr aufhalten!“ wird ein erschreckendes Szenario prognostiziert: „Massenarbeitslosigkeit und ein Pleiten-Tsunami werden 2021 unsere wirtschaftlichen Fundamente zum Einsturz bringen.“

Kein kompletter Zusammenbruch von Wirtschafts- und Eurosystem

Ökonom Stefan Ederer vom WIFO kann diesen Prognosen nichts abgewinnen: „Ich kenne keine seriöse Studie irgendeines Wirtschaftsforschungsinstituts, die für 2021 irgendeinen Crash vorhersagt.“ Natürlich gebe es als Vermächtnis der Coronakrise höhere Staatsschulden. Denn: „Alle Staaten im Eurosystem haben versucht, ihre Wirtschaft zu stützen“, erklärt er. In Österreich gibt es etwa das Modell der Kurzarbeit oder Investitionsförderungen, welche die Staatsschulden merklich erhöht haben. Zur Orientierung: Nach Berechnungen der Statistik Austria betrug die Staatsverschuldung Ende Juni 334,7 Milliarden Euro und war damit um 18,4 Milliarden Euro höher als am Ende des zweiten Quartals 2020. Von einem Katastrophenszenario sei man aber dennoch weit entfernt, so Ederer: „Es gibt keinen Grund, warum dadurch Wirtschafts- und Eurosystem zusammenbrechen sollten.“ Natürlich war der Wirtschaftseinbruch 2020 groß, dafür gebe es dieses Jahr aber einen merklichen Erholungseffekt.

Konjunktur-Experte Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien (IHS) teilt diese Ansicht. Hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung 2021 verweist er auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das aktuell wieder etwa das Vorkrisenniveau erreicht hat. Die Wirtschaftsleistung in Österreich ist pro Woche also wieder so hoch wie im gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Anders als der „Wochenblick“ behauptet, deuten die Berechnungen der Wirtschaftswissenschafter auf weiteres Wachstum hin: „Die Prognose des IHS vom Juli zeigt, dass das BIP für die Jahre 2021 bis 2025 um durchschnittlich zweieinhalb Prozent pro Jahr wachsen wird.“ Und auch die Behauptung von „Wochenblick“, dass der Wirtschaftseinbruch 2020 „dreimal so stark wie zur Finanzkrise“ gewesen sei, lässt sich mit einem Blick auf das BIP schnell entkräften, so Hofer. Dieses ist in Österreich im Jahr 2009 um 3,8 Prozent gesunken, 2020 um 6,7 Prozent.