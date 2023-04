Mikl-Leitners Musterschule für Deutschpflicht hat keine Deutschpflicht

Was sagt die ÖVP dazu?

Wie kommt die Landeshauptfrau zu ihrer Behauptung? Auf eine profil-Anfrage reagierte Mikl-Leitner nicht selbst; stattdessen antwortete das Büro von Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP-Landesrätin für Bildung und Soziales. Und sie relativiert das Statement der Landeshauptfrau. Von einer Deutschpflicht will die ÖVP-Landesrätin nun nicht mehr sprechen, sie schreibt lediglich von einer „dringenden Empfehlung zu Schulbeginn, im Schulalltag und auch in den Pausen, Deutsch als gemeinsame Sprache zu verwenden und Deutsch auch als Umgangssprache in Freizeit und Spiel anzuwenden“. Betont wird von Seiten der ÖVP zu der im Arbeitsübereinkommen verankerten Maßnahme außerdem: „Vielmehr geht es darum, Schulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache ein weiteres Unterstützungsinstrument zur Verfügung zu stellen, um im Miteinander an der Schule die Wichtigkeit der deutschen Sprache in den Mittelpunkt zu stellen und das Sprechen der deutschen Sprache positiv, also mit Lob, zu besetzen.“

Isabella Zins, die Sprecherin der AHS-Direktoren in Niederösterreich, kennt derzeit „keine Schule, in der es eine Deutschpflicht gibt“. Sie bedauert, dass das wichtige Thema der Sprachförderung derart „politisiert“ werde. „Deutschförderung mit mehrsprachigem Zusatzpersonal ab dem Kindergarten“ sei aber sinnvoll, so Zins.

Fazit

Mikl-Leitners Musterschule für die Deutschpflicht hat die Maßnahme so nie umgesetzt und in ihrer Hausordnung nicht festgeschrieben. Es gibt zwar eine klare Empfehlung, in der Pause Deutsch zu sprechen, aber keinerlei Sanktionen, falls die Kinder ihre Erstsprachen verwenden. Die Aussage der Niederösterreichischen Landeshauptfrau ist daher als größtenteils falsch einzustufen.