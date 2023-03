Mit welchen kruden Theorien Rechtsextreme den Klimawandel leugnen

Laut „AUF1“ sei es nicht lange her, dass die „Mainstream-Medien“ noch mit wissenschaftlichen Fakten gegen den „Klimaschwindel“ (so die Doktrin des Webportals) argumentiert haben. Der Begriff steht auch über einem im November 2022 veröffentlichten Video, das in rund acht Minuten die angeblich „wahren Fakten“ zur globalen Erwärmung darlegt. In sozialen Medien wurde der Bericht tausendfach geteilt. Angesichts der Absurdität vieler Argumente schütteln führende Fachleute allerdings den Kopf. Die zentralen Verschwörungserzählungen zum Klimawandel im Faktencheck.

„Panik“, „Hysterie“ und „neureligiöser Unsinn“, das und nur das sei der menschengemachte Klimawandel; gestreut von einer „globalen Elite“ mit dem Ziel, eine neue Wirtschaftsordnung zu etablieren. Diese und ähnliche Erzählungen bekommt man bei „AUF1“ in Dauerschleife zu hören, einem rechtsalternativer Onlinekanal aus Linz und zentralem Sprachrohr für Verschwörungstheoretiker im deutschsprachigen Raum. Während es um die Pandemie zuletzt ruhiger geworden und quergedachte Theorien zum Ukraine-Krieg seltener werden, rückt der Klimawandel immer stärker in den Fokus. Denn nach dem Corona-Lockdown drohe die „Klimadiktatur“ – inszenierte Panikmache, um die Menschen in ihrem täglichen Leben einzuschränken.

Das verneint auch der „Spiegel“ nicht so, wie „AUF1“ behauptet. Die deutsche Wochenzeitung beklagte 2014 zwar, dass große Fragen zur genauen Gefahr durch den Klimawandel in der Studie offenblieben. Allerdings heißt es auch explizit: „Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, dass der Mensch zur Klimaerwärmung beiträgt. Selbst hartgesottene Kritiker der Klimaforschung zweifeln nicht an dem physikalischen Grundsatz, dass Treibhausgase aus Autos, Fabriken und Kraftwerken die Luft wärmen.“ Der von „AUF1“ zitierte Kognitionswissenschafter Cook evaluierte 2016 außerdem: Je größer die Expertise der Fachleute, desto größer die Zustimmung. Im Bericht des Weltklimarates (IPCC) , der sich aus anerkannten Experten aus aller Welt zusammensetzt, wird der Klimawandel ebenfalls eindeutig als „menschengemacht“ bezeichnet.

Im „AUF1“-Video wird bestritten, dass die Mehrheit der Wissenschaft an einen menschengemachten Klimawandel glaube. Fest steht jedoch: Die Einigkeit der Forschung zu dem Thema ist unzweifelhaft; dazu gibt es unzählige, voneinander unabhängige Arbeiten. Im Jahr 2004 wurden zum ersten Mal sämtliche, wissenschaftlich geprüfte Studien zum globalen Klimawandel untersucht. Nicht ein einziges Papier bestritt den Konsens, dass der Mensch Hauptursache der globalen Erwärmung sei. Spätere Forschungsarbeiten bestätigten den Befund – wie auch die groß angelegte Studie des australischen Kognitionswissenschafters John Cook 2013, die „AUF1“ explizit herausgreift. Das Ergebnis des Papiers: Weniger als ein Prozent der rund 12.000 untersuchten Arbeiten widersprachen ausdrücklich dem Einfluss des Menschen auf den Klimawandel. Rund zwei Drittel der Studien erwähnten die Gründe der globalen Erwärmung jedoch nicht explizit – was nicht als fehlender Konsens ausgelegt werden kann, wie von „AUF1“ suggeriert; vielmehr ging es darin schlicht um Detailfragen zu Klimawandel oder -schutz. Von den Studien, die sich zur Ursache der Erderwärmung äußerten, stimmten 97 Prozent mit der Theorie des menschengemachten Klimawandels überein.

Laut IPCC-Bericht tritt ein Hitze-Wetterextrem, wie es zwischen 1850 und 1900 nur einmal in 50 Jahren vorkam, bei nur eineinhalb Grad globalem Temperatursteigerung fast neunmal so oft auf; bei zwei Grad sogar knapp 14-mal. „Pro Grad Erwärmung fallen Extremwetterereignisse im Niederschlag außerdem um zehn Prozent stärker aus“, erklärt Karl Steininger, Klimaökonom am Wegener Center in Graz, gegenüber profil – und verweist auf ausgeprägte Murenabgänge in der Oststeiermark: „In dieser Region ist die Temperatur in den letzten 40 Jahren im Sommer um drei Grad gestiegen.“ Weitere alarmierende Beispiele, die sich selbst bei minimal höheren Temperaturen häufen: aussterbende Korallenriffe, steigende Meeresspiegel, auftauende Permafrostböden.

Der Onlinesender „AUF1“ mit Sitz in Linz ist einer der erfolgreichsten Kanäle für Corona-Leugner, Putin-Fans und Verschwörungstheoretiker im deutschsprachigen Raum. Zuletzt hat der oberösterreichische Sender sogar nach Deutschland expandiert, berichtet in einer eigenen Sendung direkt aus Berlin. Hinter dem rechtsalternativen Kanal steckt Stefan Magnet: Der „AUF1“-Betreiber und -Chefredakteur hat eine lange Geschichte in der rechtsextremen Szene in Österreich; war Mitglied des neonazistischen Bundes freier Jugend (BfJ) und trat gemeinsam mit Neonazi Gottfried Küssel auf. Zudem betreibt Magnet eine eigene Werbeagentur, die regelmäßig Aufträge der oberösterreichischen Landesregierung sowie der FPÖ erhielt. Bereits 2013 produzierte seine „MS Medienlogistik“ Werbespots für das Bundesland – etwa zum Naturschutz. Die genaue Finanzierung von „AUF1“ bleibt undurchsichtig.

Als vermeintlichen Beweis führt „AUF1“ eine Erklärung von über 1.000 Wissenschaftern an, die sich im vergangenen Sommer wie ein Lauffeuer verbreitete: „Es gibt keinen Klimanotstand“, behaupten darin mitunter bekannte Persönlichkeiten wie Ivar Giaever, der für seine Arbeiten zu Supraleitern 1973 den Physik-Nobelpreis gewann. Allerdings: Nur wenige der Unterzeichnenden sind tatsächlich Klimaforscher, etliche haben Verbindungen in die Ölindustrie, andere zu klimawandelskeptischen Organisationen, wie das globale Wissenschaftsnetzwerk „Climate Feedback“ analysierte.

Allerdings liegt der AfD-Politiker damit insgesamt daneben. Das österreichische Umweltbundesamt erklärt eindeutig: „Selbst bei einem vollständigen Stopp des Ausstoßes von Treibhausgasen ist eine weitere Temperaturerhöhung unvermeidbar.“ Der aktuelle IPCC-Bericht besagt: Die Wahrscheinlichkeit, dass die globale Erwärmung bis 2040 eineinhalb Grad oder mehr erreichen wird, liegt bei über 50 Prozent. Und das selbst bei „enormer Einsparung von Treibhausgasen“, wie Umweltökonom Steininger erklärt. Denn: „Das Problem ist, dass aktuelle Anstrengungen zur Verringerung von Emissionen erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Wirkung zeigen.“ CO2 - auch das schon früher ausgestoßene - bleibe schließlich über 100 Jahre in der Atmosphäre, sagt der Experte. Aus einem Bericht der ⁠UN⁠-Weltwetterorganisation aus dem Jahr 2022 geht außerdem hervor, dass die globale Durchschnittstemperatur mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit bereits in den nächsten fünf Jahren die Schwelle von eineinhalb Grad mindestens einmal überschreiten wird; bereits jetzt liegt die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bei rund einem Grad.

Abgeordnete der rechtspolitischen Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) sind in den Beiträgen von „AUF1“ gern gesehene Gäste – zum Beispiel Dirk Spaniel. Der verkehrspolitische Sprecher der Partei war zuvor in einem Automobilunternehmen tätig, heute tritt er - gemeinsam mit den österreichischen Freiheitlichen - lautstark für den Erhalt von Verbrennungsmotoren ein. Und verharmlost den Klimawandel: Bis 2060 werde die Temperatur ohnehin nur „um weniger als 0,4 Grad steigen“, zitiert ihn der Sender „AUF1“ in seinem Video. Tatsächlich hat Spaniel diese Aussage in Bezug auf den Bericht des Weltklimarates so getätigt .

Dass Klimamodelle generell „fehleranfällig“ sind, wie es bei „AUF1“ heißt, können Fachleute nicht nachvollziehen. Bereits Prognosen aus den 1970er Jahren haben die physikalischen Verhältnisse zutreffend eingeschätzt, wie aus einer Studie der „University of California“ in Berkley hervorgeht. Im Übrigen geben renommierte Forschungseinrichtungen wie auch der Weltklimarat zu ihren Prognosen stets an, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese auftreten; auch Unsicherheiten werden transparent gemacht.

Der CO2-Ausstoß habe die größte Auswirkung auf den Klimawandel, meint Klimaökonom Steininger gegenüber profil. Deswegen werde dieser freilich auch seriösen Klimamodellen zugrunde gelegt: „Die aktuellen Temperatursteigerungen lassen sich mit natürlichen Schwankungen nicht erklären – nur durch menschlichen Einfluss.“ Auch aus unzähligen, unabhängigen Studien geht hervor, dass der Einfluss natürlicher Faktoren wie etwa Sonnenaktivität auf das Klima dagegen gering sei. In einem Bericht des US-amerikanischen „Global Change Research Program“ , an dem auch die NASA mitwirkte, heißt es zum Beispiel: Zu den „wichtigen Klimafaktoren im Industriezeitalter“ gehören neben menschlichen, auch „in geringerem Maße“ Aktivitäten natürlichen Ursprungs. Aus einer Studie der US-Weltraumbehörde NASA selbst aus dem Jahr 2012 geht ebenfalls hervor: Durch menschliche Aktivitäten erzeugte Treibhausgase - und nicht etwa Veränderungen der Sonnenaktivität - sind die Hauptantriebskraft der globalen Erwärmung. Das österreichische Umweltbundesamt erklärt unmissverständlich: „Maßgeblicher Verursacher dieser Krise ist der Mensch.“

„Klimamodelle sind nur so gut wie ihre Grundannahmen.“ Dieser Behauptung im „AUF1”-Video ist grundsätzlich zuzustimmen. Allerdings wird aktuellen Klimaprognosen an dieser Stelle Fehleranfälligkeit unterstellt, da diese CO2 als Hauptursache für die globale Erwärmung heranziehen – und nicht die Sonne oder die Wolken. Gestützt wird die Theorie auf Roy Spencer, einem US-amerikanischen NASA-Klimatologen und lautstarken Skeptiker der menschengemachten Klimaerwärmung (eine Auswahl seiner Aussagen zum Klimawandel findet sich hier ).

Das Auf1-Video suggeriert, dass CO2 – ganz gleich, woher es stammt – keinen relevanten Einfluss auf die globale Erwärmung habe. Doch was ist dran? Wir haben mehrere Fachleute angeschrieben und gefragt, ob die von Shaviv aufgestellten Behauptungen so stimmen.

Martin Claußen, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, und Thomas Stocker, Klimaforscher des Physikalischen Instituts der Universität Bern, schreiben uns auf Nachfrage, dass es stimmt, dass es in der Erdgeschichte Zeiten mit höheren CO2-Werten als heute gegeben habe. Beispielsweise sei die CO2-Konzentration vom Kambrium bis zum Karbon (die Zeit circa 540 bis 400 Millionen Jahre vor heute) laut verschiedenen Schätzungen 5 bis 30 Mal höher als heute gewesen, schreibt uns Claußen. In den letzten 60 Millionen Jahren sei die CO2-Konzentration laut Stocker maximal fünf Mal höher als heute gewesen.

Im Vergleich zu den letzten 2,6 Millionen Jahren „sind die heutigen Konzentrationen erheblich erhöht“, schildert Claußen. Hinzu komme, dass die Zunahme der CO2-Konzentration im Wesentlichen während der letzten circa 200 Jahre passiert sei. „Das ist im Vergleich mit vergangenen CO2-Änderungen – sieht man mal von großen Katastrophen wie dem Asteroideneinschlag vor gut 64 Millionen Jahren ab – atemberaubend schnell,“ erklärt Claußen.

Auch kommt der Weltklimarat (IPCC) in seinem Bericht (Seite 676) von 2021 zu dem Ergebnis, dass die derzeitigen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre beispiellos in den letzten zwei Millionen Jahren seien. „In den vergangenen 60 Millionen Jahren gab es in der Erdgeschichte Perioden, in denen die CO2-Konzentrationen signifikant höher waren als heute, aber mehrere Beweise zeigen, dass die Geschwindigkeit, mit der CO2 in der Atmosphäre zugenommen hat zwischen 1900 und 2019 mindestens zehn Mal schneller ist als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten 800.000 Jahren.“

Einfluss von CO2 auf die globale Erwärmung ist eine anerkannte wissenschaftliche Tatsache

Um den Einfluss von CO2 auf die globalen Temperaturen zu verstehen, muss man den natürlichen Treibhauseffekt betrachten: Treffen Sonnenstrahlen auf die Oberfläche der Erde, wird ein Drittel der Strahlen reflektiert, zwei Drittel werden von der Erde „aufgenommen“ und als Wärme wieder abgestrahlt. Dass die abgestrahlte Wärme nicht einfach ins Weltall entweicht, liegt an der Zusammensetzung der Atmosphäre der Erde. Treibhausgase wie CO2 oder Methan sind sogenannte „infrarotaktive“ Gase und können daher Wärme absorbieren. Das ermöglicht es, dass die Erde überhaupt bewohnbar ist. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt läge die Durchschnittstemperatur auf der Erde im zweistelligen Minusbereich. Doch steigt die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre, wird auch mehr Wärme auf die Erde zurückgestrahlt und es kommt zu globaler Erwärmung. Diese grundlegenden physikalischen Zusammenhänge der erwärmenden Wirkung von Treibhausgasen auf das Klima sind seit mehr als einem Jahrhundert bekannt, schreibt das IPCC. Anders als Nir Shaviv behauptet, ist es laut IPCC eine anerkannte wissenschaftliche Tatsache, dass die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen Hauptursache der globalen Erwärmung sind.

Es ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass CO2 einen Einfluss auf das Klima hat. Zwar stimmt es, dass es in der Erdgeschichte Zeiten mit höheren CO2-Werten als heute gab, allerdings ist der aktuelle Wert beispiellos für die letzten zwei Millionen Jahre und der Anstieg vollzieht sich zudem sehr schnell. Dass die Erde sich in der Vergangenheit trotz hoher CO2-Konzentration nicht immer zwangsläufig erwärmte, liegt laut Experten unter anderem an natürlichen Rückkopplungseffekten des geologischen Kohlenstoffkreislaufes. Für die letzten 60 Millionen Jahre ist nachgewiesen, dass mit einem steigenden CO2-Wert auch die globalen Temperaturen steigen – und umgekehrt, daher ist die „AUF1“-Aussage größtenteils falsch.