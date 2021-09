Rechtsextremer Corona-Leugner bekam Auftrag von Land Oberösterreich

Und rechtsextrem ist Magnet allemal. Das sagt zumindest einer der profundesten Kenner der rechten Szene in Österreich, Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW): „Magnet ist ein relevanter Kopf der extremen Rechten, zumal er an der Schnittstelle mehrerer Spektren sitzt: vom organisierten Neonazismus, mit dem ihn zumindest seine Biographie verbindet, über die sogenannten „Alternativmedien“, die er regelmäßig bespielt, bis hin zur FPÖ. Zudem hat er durch das Aufspringen auf die Corona-Protestwelle seine Bekanntheit über die rechtsextreme Publizistik und Organisationenlandschaft hinaus erweitern können.“

Magnet erzielt inzwischen durchaus ernstzunehmende Reichweiten: Er publiziert im Rechtsaußen-Medium „Wochenblick“, im rechtsextremen Magazin „Info-Direkt“ und produziert neuerdings Videos für seinen neuen Online-Fernsehsender AUF1, auf dem vor allem Corona-Verschwörungstheorien verbreitet werden. Der Propagandist bemüht sich gar nicht erst, seine Ideologie zu verstecken: „Ich bin weißer Europäer und ich möchte als solcher überleben“, sagte er etwa in einem Interview mit „Info-Direkt“, in dem er die „Lage für die Völker Europas“ als „so bedrohlich wie noch nie in ihrer mehrtausendjährigen Existenz“ beschreibt. Rassentheorie, Übertreibung, Verdrehung – das ist Magnet.

Einst nahm er an einer Veranstaltung mit Neonazi Gottfried Küssel teil, heute warnt er vor einer „global-kommunistischen Diktatur“. Und natürlich hat er, wie jeder gute Rechte, den Salzburger Untersberg bestiegen. Im Inneren des Berges soll, so besagt es eine in der Szene beliebte Sage, der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa ruhen. Magnet spielt in einem Instagram-Posting darauf an: „Bis zu dem Tag, an dem das Vaterland in größter Not ist. Dann bricht er (Barbarossa, Anm.) mit seinen Getreuen empor und kämpft die letzte große Schlacht um Deutschland.“ Und weiter: „Bin gestern Nachmittag hinauf gelaufen und hab nachgesehen. Noch ist alles ruhig. Noch!“ Es ist nicht die einzige deutschnationale Anspielung des Werbeunternehmers.

Zwischenzeitlich betrieb der Oberösterreicher auch ein eigenes Modelabel, die Heimatmode, die Frauenshirts mit rassistischen Aufdrucken wie „I schmus nur mit an Unsrigen“ vertrieb. Derlei einschlägige Bekleidung fand offenbar zu wenige Anhänger, die Website der Heimatmode ist inzwischen offline.

Ein zweifelhaften, aber prominenten Anhänger hat Magnet aber jedenfalls: Martin Sellner, Österreichs bekanntester Rechtsextremer und Gründer der Identitären Bewegung, nannte Magnet kürzlich ein „Medienmultitalent“.

Wie so ein Mann an öffentliche Aufträge eines Bundeslandes gelangen kann? Das wird nicht zuletzt der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer beantworten müssen. Er übersteht der Presse- und Kommunikationsabteilung des Landes. Und die half bisher kräftig dabei mit, die genauen Hintergründe der Beauftragung Magnets zu verheimlichen.

Und so endet dieser Artikel mit jener Frage, die der Landespressedienst bereits mehrmals unbeantwortet ließ: „Von wem, für welchen Zweck und um welche Summen ist die MS Medienlogistik Werbe GmbH beauftragt worden?“