Nein, ÖVP! Niederösterreich hat nicht den geringsten Bodenverbrauch

Der Vergleich hinkt

Der Vergleich ist allerdings nicht ganz fair. Wien verfügt im Vergleich zu Niederösterreich nun einmal über deutlich weniger Äcker und freies Bauland. Aber auch Vorarlberg und Tirol schneiden mit rund 12 beziehungsweise 11 Prozent versiegeltem Dauersiedlungsraum vergleichsweise schlecht ab. Walter Seher vom Institut für Raumplanung an der BOKU erklärt das scheinbare Paradox: „Dauersiedlungsraum ist ein Indikator, der außeralpine Bundesländer begünstigt.“ Tirols Wälder und Almen zählen schlicht nicht zum Dauersiedlungsraum, Niederösterreichs Äcker dagegen schon – wodurch der Anteil der versiegelten Fläche automatisch kleiner wird.

Entscheidend ist die versiegelte Fläche pro Kopf

Tatsächlich ist der von der VPNÖ ausgewählte Messwert für Raumplaner Seher nicht wirklich aussagekräftig: „Da hat man sich ganz klar den Wert herausgesucht, der für Niederösterreich am besten aussieht. Der Flächenverbrauch pro Kopf ist der aussagekräftigere Wert.“ In dieser Kategorie weisen die Daten des Umweltbundesamtes das Burgenland als österreichischen Versiegelungsmeister aus: Hier kommen 510 m2 versiegelte Fläche auf jeden Einwohner. Niederösterreich belegt mit 409 m2 pro Einwohner den zweitschlechtesten Platz, die Wiener sind mit 58 m2 pro Person die wahren Bodenverbrauchs-Sparmeister. Das ist auch logisch: Schließlich leben hier viele Menschen auf engem Raum, das Einfamilienhaus hat Seltenheitswert. Beim insgesamten Versiegelungsgrad schneidet Niederösterreich mit 41 Prozent durchschnittlich ab und auch in absoluten Zahlen hat das flächengrößte Land naheliegenderweise den höchsten Bodenverbrauch.

Größter Flächenfraß in entlegenen Regionen

Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) liefert in einem Bericht einen Erklärungsansatz, warum in Niederösterreich und dem Burgenland mitunter sehr verschwenderisch mit Flächen umgegangen wird: „Im Österreichvergleich der Bezirke zeigt sich, dass dort, wo Grund und Boden für Siedlungsentwicklung knapp ist, und die Bevölkerung zunimmt, weniger Bauland pro Kopf gewidmet wird: Dies sind einerseits die städtischen Bezirke (Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Linz, Wels etc.) und andererseits die alpinen Tal-Regionen in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Die Fläche des gewidmeten Baulandes liegt hier bei maximal 400 m² pro EinwohnerIn. In Regionen, wo der Siedlungsdruck geringer ist und wo mehr Flächen zur Verfügung stehen, sind diese Werte deutlich höher – zwischen 400 und 600 m² je EinwohnerIn. Die höchsten gewidmeten Baulandflächen pro Kopf liegen in den peripher gelegenen Bezirken im Norden Niederösterreichs, im Mittel- und Südburgenland, der Südoststeiermark und in Südkärnten – also in Bezirken, in denen die Bevölkerung rückläufig ist.“ Aus Sicht der Raumplaner verfolgen die Gemeinden in der Peripherie die „offensichtliche Intention, durch großzügige Baulandwidmungen die Bevölkerung zu halten“. Das führe allerdings nicht zum gewünschten Erfolg, denn die Abwanderung setze sich trotzdem fort.

Die vielen zerstreuten Einfamilienhaus-Siedlungen – Stichwort Zersiedelung – sorgen für zusätzlichen Flächenfraß: Sie bedingen asphaltierte Straßen in entlegene Gegenden. Wenig verwunderlich also, dass bei den versiegelten Verkehrsflächen pro Kopf ebenfalls das Burgenland (Platz 1) und Niederösterreich (Platz 2) das Bundesländer-Ranking anführen.

Leben in der Stadt klimaschonender

Deshalb erklärt der aus Amstetten (NÖ) stammende austro-amerikanische Klimaökonom Gernot Wagner das urbane Leben auch zum klimaeffizientesten: In seinem Buch „Stadt, Land, Klima“ rechnet er detailliert vor, dass Wohnen in der Stadt das meiste CO2-Einsparpotenzial bietet. Das erklärt sich nicht nur durch weniger Autos und kleinere Wohnflächen, sondern auch durch eine effizientere Nutzung von Energie und Platz.