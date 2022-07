Von Nehammer bis Belakowitsch: Wer die Patientenmilliarde versprach

Der Auftritt erinnerte an Ex-US-Präsident Donald Trump, der bekannt dafür ist, es mit den Fakten nicht ganz so genau zu nehmen: ZIB2-Anchor Martin Thür hielt der freiheitlichen Sozialsprecherin und Vize-Klubobfrau im Nationalrat, Dagmar Belakowitsch, ihre Aussage aus dem September 2018 vor. Damals war noch die türkis-blaue Regierung unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache im Amt und hatte eben erst eines ihrer vermeintlichen Leuchtturmprojekte beschlossen: Die Fusion der Krankenkassen. Belakowitsch behauptete damals, wie viele andere FPÖ- und ÖVP-Politiker: Die Reform werde eine Milliarde an Einsparungen bringen, die den Patienten zugutekomme. Ein Rohbericht des Rechnungshof, aus dem profil am Wochenende exklusiv zitierte, zeigt allerdings, dass dieses Versprechen nicht einmal ansatzweise eingehalten werden konnte: Statt der Milliardeneinsparung wird die Fusion bis 2023 Mehrkosten von 215 Millionen Euro verursachen.