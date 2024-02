Neos-Wiederkehr im Check: Wie viele Bundesländer erfüllen die „Asyl-Quote“?

Verpflichtung ohne Konsequenzen: In der Grundversorgungsvereinbarung haben sich die Bundesländer auf eine Quotenregelung geeinigt, die besagt, wie viele „hilfs- und schutzbedürftige Fremde“ jeweils untergebracht werden sollten. Bei Nichterfüllung dieser Quoten passiert jedoch genau gar nichts. Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr will das ändern und fordert nun Strafen für säumige Bundesländer. Vor allem, weil Wien laut Wiederkehr „seit Jahren als einziges Bundesland die Asylquote übererfüllt.“ Aber: Stimmt das?

Die Unterbringungsquote wird auf Basis der Bevölkerungsanzahl errechnet. Und tatsächlich ist es so, dass derzeit nur Wien diese Quote überhaupt erfüllt, wie Lukas Gahleitner-Gertz vom Verein asylkoordination auf profil-Anfrage bestätigt. Und eine Auswertung des Budgetdienstes aus dem Oktober 2023 zeigt: „Über den Zeitraum der letzten fünf Jahren hat ausschließlich Wien die Quote über den gesamten Zeitraum hinweg mehr als erfüllt.“ Denn, wie der Budgetdienst weiter ausführt: Ausreißer – also vereinzelte Zeiträume, in denen andere Bundesländer kurz eine Übererfüllung aufwiesen – „können nur in Zusammenhang mit der langfristigen Betrachtung interpretiert werden“, es handle sich um Stichtagsbeobachtungen.

Eine Grafik, die das Büro Wiederkehr selbst an profil schickt, zeigt: In den vergangenen Jahren hat es zwei Ausreißer gegeben. Sowohl das Burgenland als auch die Steiermark haben im Jahr 2022 jeweils für kurze Zeit die Quote übererfüllt.

Auf profil-Anfrage zeigt sich das Büro des Stadtrats etwas verstimmt: „Im Tweet von Herrn Wiederkehr steht nirgends explizit oder implizit, dass nicht ein anderes Bundesland mal die Quote erfüllt hätte.“ Das Büro weiß noch nicht, dass das Faktencheck-Urteil „Richtig“ lauten wird.