Margarete Schramböck , ÖVP-Wirtschaftsministerin, und ihr K ollege, Arbeitsminister Martin Kocher, sind sich einig: Wien ist das Sorgenkind in puncto Lehre. Denn in der Bundeshauptstadt gibt es zu viele junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen, und zu wenig offene Stellen. Ganz anders sei das im Rest Österreichs, meint Schramböck : In den übrigen acht Bundesländern herrsche ein Lehrstellenüberschuss. Ein Blick auf die Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) verrät anderes.

In einem Interview in der Tageszeitung „Der Standard“ erklärte die Wirtschaftsministerin, dass das Arbeitsmarkt-Projekt „b.mobile“ junge Menschen unterstütze, von Wien in andere Bundesländer zu gehen, um eine Ausbildung zu absolvieren. Denn: „Wir haben überall mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende, nur in Wien nicht.“ Zuvor meinte auch Arbeitsminister Kocher, dass die Lehrlingssituation regional höchst unterschiedlich sei. Während es in Wien deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber als offene Stellen gebe, herrsche insbesondere in Oberösterreich und Salzburg ein Mangel an Interessierten. Das Projekt „b.mobile“ zur überregionalen Lehrstellenvermittlung der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer, dotiert mit insgesamt zehn Millionen Euro, soll Abhilfe schaffen.

Was sagen die Zahlen?

Ein Blick auf das Online-Datenabfragesystem „BALI“ des Arbeitsministeriums, das Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger und des AMS enthält, zeigt folgendes: In Wien gibt es im Durchschnitt tatsächlich viel mehr Bewerberinnen und Bewerber als offene Lehrstellen. Dass die Hauptstadt damit aber alleine auf weiter Flur ist, wie Schramböck behauptet, geht aus den Zahlen nicht hervor. Im Juli gab es in Wien für 3.566 Lehrstellensuchende nur 515 offene Stellen, also etwa 3.000 Ausbildungsplätze zu wenig. Ein Lehrstellenmangel herrschte aber, anders als Schramböck meint, auch im Burgenland, in der Steiermark und in Niederösterreich. In letzterem haben im Juli zum Beispiel 1.362 Personen eine Lehrstelle gesucht, allerdings gab es nur 1.115 Plätze.