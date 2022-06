Stadt Wien gab 57 Prozent mehr für Werbung aus als angekündigt

Transparente Informationspolitik? Da war doch was! Lange bevor die Neos den Sprung in die Rathauskoalition schafften, hatte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig bereits eine nachvollziehbare Inseratenpolitik versprochen. Es wurden zwar wirklich neue Kriterien eingeführt – nachvollziehbar sind sie aber nicht.

PID-Chef Schipany erklärt, wie die Kampagnenplanung der Stadt Wien läuft: „Jede Zielgruppe hat unterschiedliche Mediennutzungsgewohnheiten. Gleichzeitig kann sich ein und dieselbe Zielgruppe zu zwei unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Medien informieren.“ Das Mediennutzungsverhalten der Wiener lässt die Stadt seit zwei Jahren über eine Studie erforschen. Dadurch weiß das Rathaus, welche Medien die Wiener konsumieren – und orientiert ihre Werbeschaltungen daran. Soweit die Theorie. Für Außenstehende ist das aber nicht nachvollziehbar. Ein Beispiel: Laut der Mediendiskursstudie, auf die sich die Inseratenbuchungen der Stadt angeblich stützen, lesen inzwischen mehr Wiener die Zeitung „Der Standard“ als „Österreich/oe24“ – sowohl gedruckt als auch online. Trotzdem erhielt „Österreich“ mehr Inserate von der Stadt. Anderes Beispiel: Für eine Kampagne über Fake News wollte die Stadt Wien „speziell die junge, soziale Medien-affine Zielgruppe sowie ältere Personen“ erreichen. Allerdings wurde nur ein Prozent des Anzeigenbudgets dieser Kampagne in soziale Medien investiert.

Schipany vom PID: „Das ist keine Einheits-Schablone, die wir da anwenden. Das lässt sich im Nachhinein auch schwer nachrechnen, wenn man nicht die Zielgruppenbriefings kennt.“

Das Versprechen der Nachvollziehbarkeit kann man also kaum als erfüllt ansehen.

Der Wiener Medienwissenschafter Andy Kaltenbrunner kennt das Dilemma der Politik: „Es wäre tatsächlich fatal für Österreichs Verlage, wenn die Inseratenbuchungen von der gesellschaftlichen Nutzungsrealität ausgehen. Was derzeit an Campaigning stattfindet, hat immer weniger mit der Kommunikationsrealität zu tun. Drei Viertel der Werbebudgets gehen in Tageszeitungen. Ist das noch logisch, wenn 50 Prozent gar keine Zeitung mehr lesen? Würden die Regierungen diese Summen abziehen und in Richtung von Digitalkonzernen verschieben, würden alle schreien: ‚Ihr bringt den Medienstandort Österreich um.‘“

Das ist für Kaltenbrunner aber keine Ausrede für Intransparenz: „Wenn ich als Regierung den Medienstandort Österreich unterstützen will, dann ist das ja legitim. Ich kann den Gedanken nur nirgends nachvollziehen, weil ihn niemand öffentlich ausspricht und Medienpolitik in Österreich so intransparent läuft.“ Aus Sicht des Medienwissenschafters sollte die Politik stärker zwischen legitimem Informationsbedürfnis und der Förderung von qualitativem Journalismus unterscheiden. „Die Förderung von Medien sollte nicht über Inserate, sondern mittels klarer Kriterien erfolgen.“

Ein frommer Wunsch.