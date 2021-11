Warum man „exxpress“ bei der Corona-Berichterstattung nicht trauen sollte

Nun steht fest, worüber bereits seit Tagen spekuliert wurde: Österreich geht in einen vierten bundesweiten Lockdown. Ab Montag dürfen alle, auch Geimpfte, nur noch in Ausnahmefällen die eigenen vier Wände verlassen. Welche Regeln dafür genau gelten, bleibt nicht nur für Laien unübersichtlich. Zudem kursieren zu diesem Thema allerlei Falschmeldungen – unter anderem auch in dem ÖVP-affinen Medium „exxpress“.

Zur Vorgeschichte: Schon mit 15. November trat in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Dieser soll auch nach dem neuen, generellen Lockdown, also ab dem 13. Dezember fortgesetzt werden. Die entsprechende Verordnung, die „5. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung“, sieht vor, dass Personen ohne 2-G-Nachweis ihre Wohnung nur aus bestimmten Gründen verlassen dürfen. Das Onlinemedium „exxpress“ titelte in einem Artikel vom 13. November 2021 dazu: „Ungeimpfte dürfen laut neuer Verordnung zu Weihnachten nicht in die Kirche“. Und weiter: „Wie aus der 12-seitigen Lockdown-Verordnung hervorgeht, dürfen Ungeimpfte künftig keine Gottesdienste mehr besuchen – mit Ausnahme von Beerdigungen. Das bedeutet im Klartext, dass sie am Heiligen Abend nicht in die Kirche dürfen.“ Aber: Das stimmt so nicht.