Wie Impfgegner den Tod eines Gemeindearztes instrumentalisieren

Richard Binder fühlt sich wie jemand, der am Boden liegt und auf den noch heftig eingetreten wird: „So etwas wünsche ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind“, sagt der Oberösterreicher, der in Wien lebt. Vor einem halben Jahr sackte Binders Vater, der Gemeindearzt von St. Pantaleon im Bezirk Braunau am Inn (OÖ), in seiner Ordination zusammen und starb. Doch der unerwartete Todesfall allein erklärt Binders Verzweiflung nicht. Grund dafür ist ein Artikel des verschwörungstheoretischen Onlinemediums „Report24“, der unmittelbar nach dem Tod des Mediziners im November publiziert wurde: „Gemeindearzt aus Oberösterreich nach dritter Impfung 'unerwartet' verstorben“ lautet der Titel. Darunter wird der Partezettel samt vollem Namen des Verstorbenen gezeigt. Die Traueranzeige hat „Report24“ einfach von der Internetseite des Bestattungsunternehmens kopiert. Der Artikel, der neben unbelegten Behauptungen auch Verschwörungserzählungen anreißt, suggeriert einen kausalen Zusammenhang zwischen der Covid-Impfung und dem Tod des 64-jährigen Arztes, der in der 4000 Einwohnergemeinde 37 Jahre lang knapp 2000 Patienten betreute, sich im Ort engagierte und sogar an seinem freien Tag Menschen gegen das Coronavirus impfte.



„Report24“ ist in der Vergangenheit mit irreführenden, verschwörungstheoretischen und schlicht falschen Artikeln aufgefallen. Das Tatsachensubstrat ist auch beim Artikel über den Gemeindearzt dünn – und könnte dem Onlinemedium nun auch Probleme bereiten.

Richard Binder will sich wehren. „Niemand anderer soll so etwas mehr durchmachen müssen“, begründet Binder, warum er den Artikel klagt. Er sieht die Persönlichkeitsrechte seines Vaters durch den Artikel verletzt, weil darin über die Todesursache spekuliert wird. Nur wenige Stunden, nachdem er die Parte seines Vaters für das Bestattungsinstitut freigegeben hatte, klingelte bereits sein Telefon, erzählt Binder: „Die Leute haben mir ihr Beileid ausgesprochen. Im selben Atemzug haben sie mich aber auch gefragt, ob mein Vater wirklich an der Impfung verstorben sei. Es gäbe da so einen Artikel im Internet, meinten sie.“ Freunde, Bekannte und sogar Lokalpolitiker kontaktierten Richard Binder und sprachen ihn auf den Bericht an. Bis zu dem Zeitpunkt hatte er von der Plattform „Report24“ noch nie gehört.



Wer sich ansieht, auf welche Belege „Report24“ seine Andeutungen stützt, kann die Empörung von Richard Binder über die „Pietätlosigkeit des Berichts“ durchaus verstehen. So heißt es, dass der Arzt „in zeitlicher Nähe zu seiner dritten Impfung an einem Herzinfarkt“ verstorben sei. Als Quelle kommt ein anonymer Patient zu Wort: „Letzte Woche hat mir der Arzt bei unserem Gespräch noch erzählt, dass er pumperlgesund und dreimal geimpft ist. Er war um die sechzig, Nichtraucher und gesund. Und jetzt ist er überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. Schon etwas eigenartig, oder?“



„Report24“ versucht am Ende des Artikels zwar, die vorangegangenen Spekulationen zu relativieren und schreibt, dass „wir keinerlei Diagnose stellen oder eine explizite Verbindung des unerwarteten Ablebens des Arztes mit der Impfung unterstellen“. Allerdings wird der Zusammenhang im Titel und Text sehr wohl hergestellt. So argumentiert auch Binders Anwalt in seiner Klagsschrift: „Entgegen der Behauptung des letzten Absatzes des Artikels, suggeriert der ganze Artikel, insbesondere aber die prominent in Fettdruck und größerer Schrift dargestellte Schlagzeile das Gegenteil und kann von einem durchschnittlichen Leser auch nicht anders verstanden werden.“



Gelöscht wurde der Artikel, der es allein auf Facebook auf knapp 2000 Interaktionen brachte, bis heute nicht. Und die Familie wurde nie nach der wahren Todesursache oder dem tatsächlichen Zeitpunkt der Impfung gefragt. „Unsauber“ nennt Binder das. Im Zuge der Beantwortung der Klage rechtfertigt das Medium sein Vorgehen mit dem Tod des Gemeindearztes: Die Einholung seiner Stellungnahme wäre gar nicht mehr möglich gewesen. Belege, inwiefern die Impfung in einem Zusammenhang mit dem Ableben stehe, wurden – auch auf profil-Anfrage – keine vorgelegt. Stattdessen beschimpfte ein Vertreter des Blatts profil-Journalisten als „Schweine“. Einziges inhaltliches Argument: der Arzt sei eine Person „öffentlichen Interesses“.