20 Jahre Sex and the City

Trotz allem kann man der Serie nicht absprechen, für ihre Zeit richtungsweisend gewesen zu sein, nicht nur was Mode betrifft. Selten zuvor gab es im Fernsehen so starke Frauencharaktere, die nach ihren eigenen Regeln lebten, für die ihre Karriere enorm wichtig und heiraten und Kinder bekommen nur eine Option von vielen war. Erstmals wurde in einer Serie so offen über verschiedenste weibliche sexuelle Erfahrungen gesprochen. Noch heute werden Serie wie "Girls" oder "Two Broke Girls" mit den Worten "ist ein bisschen so wie Sex and the City, aber" beschrieben. Die Show ist Popkultur-Erbe, auch zwanzig Jahre nach der ersten Folge.