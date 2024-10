Andreas Flatscher ist zurück: So schmeckt's in der „Taverna“

Die Servicekraft begrüßt uns gleich zu Beginn des Abends mit einem herzlichen: „Hallo, mein Name ist Roman.“ Den Chef des Hauses braucht er dafür nicht mehr groß vorstellen, es handelt sich nämlich um Andreas Flatscher.

Okay, für Nichtwiener: Flatscher hat in der Kaiserstraße im 7. Wiener Gemeindebezirk ein berühmtes Steakhaus namens „Flatschers“ betrieben und davor in der Josefstadt, genauer in der Albertgasse, die „Wäscherei“. An diesen Standort ist er nun wieder zurückgekehrt und hat dort kürzlich das „Taverna“ aufgesperrt.