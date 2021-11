Angela Merkel: Tränen und Pflaumenkuchen

Die physischen Herausforderungen des Amtes manifestierten sich in ihrem Gesicht. Besonders im Jahr 2015, in dem der Merkel-Sager „Wir schaffen das“ das Land polarisierte, zeigten sich die Spuren extremer Belastung: „Weil dieses Jahr so bedeutsam für die Ära Merkel war, habe ich dieses Foto für den Titel des Buches gewählt.“ Mit „kamelartigen Fähigkeiten“, wie Merkel das selbst bezeichnet, also Schlafen und Entspannung auf Proviant nach Stressphasen, war sie in der Lage, sich wieder zu erholen. In der Uckermark in der ehemaligen DDR hat sie eine „Datscha“, die sie vor den Medien zu schützen wusste. Beim Wandern in den Bergen war sie, so Koelbl, ganz bei sich selbst: „Sie hatte als Kind Schwierigkeiten, laufen zu lernen, nannte sich einen „Bewegungsidioten“, deswegen ist das Schrittesetzen für sie wahrscheinlich auch so wichtig.“ Merkel besitze auch ein völlig anderes Zeitempfinden: „Dadurch, dass ihr ganzer Tag mit Terminen durchgetaktet ist, veränderte es sich. Sie erzählte mir: „Wenn ich zwei Stunden bei meinen Eltern bin, dann denke ich, du meine Güte, ist das eine lange Zeit, während es für meine Geschwister gerade losgeht.“