profil: Sie sind nicht die einzige Feministin, der online mit der Vergewaltigung gedroht wird. Warum trifft das immer die Feministinnen? Wizorek: Das zeigt, worum es bei Vergewaltigung in Wirklichkeit geht. Nicht um sexuelle Triebe, sondern um Macht, und darum, einen Menschen zu brechen. Das ist auch das Ziel, wenn man einer Feministin so droht: Man will sie so sehr in Angst versetzen, dass sie sich gar nicht mehr in die Öffentlichkeit traut.