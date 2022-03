Anthony Bourdain: Auf eine Nudelsuppe mit Barack Obama

Als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich höchstpersönlich aufkreuzte, sich mitten in Hanoi auf einen bunten Plastikhocker setzte, einheimisches Bier und eine Portion Bun Cha bestellte, verzog er keine Miene und setzte souverän zum Small Talk an: "Wie oft schleichen Sie sich eigentlich raus und gehen auf ein Bier?"Als er bei einem vorweihnachtlichen Besuch in Wien vom Wesen und Wirken des Krampus erfuhr, schüttelte er den Schreck mit einer mitternächtlichen Käsekrainer ab. Und als er die urbanen Ruinen von Detroit durchstreifte, erinnerte er sich, ganz Weltenbummler, an Angkor Wat und Machu Picchu: "Aber im Gegensatz zu Angkor leben hier noch Menschen. Das vergessen wir gerne."



Er selber hat die Menschen nie vergessen. Der große New Yorker Koch (Les Halles), Autor ("Kitchen Confidential") und TV-Dokumentarist ("No Reservations", "Parts Unknown") Anthony Bourdain hat in seinen Büchern und Sendungen der Welt die Welt erschlossen. Und was noch viel wichtiger ist: Er hat sich dabei nie auf seine Vorurteile und Annahmen verlassen, sondern immer nur auf das, was er vor Ort erlebte, sah, hörte und schmeckte.